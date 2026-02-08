18 personnes évacuées après l’incendie d’un appartement dans le 3e arrondissement de Lyon

Un appartement situé rue Paul Bert, dans le 3e arrondissement de Lyon, a pris feu hier en début de soirée. 18 personnes ont été évacuées et 2 ont été relogées.

La soirée a été mouvementée hier pour les sapeurs-pompiers. Après l’incendie d’un appartement à Villeurbanne, un feu s’est également déclaré en début de soirée dans un logement situé rue Paul Bert, dans le 3e arrondissement de Lyon, rapportent nos confrères du Progrès.

Dix engins ont été mobilisés sur place aux alentours de 19 heures et 18 personnes présentes dans l’immeuble ont été évacuées. Si la majorité a pu regagner son logement, deux personnes ont dû être relogées. Leur appartement a, en effet, été fortement endommagé, bien que l’origine de l’incendie soit toujours inconnue.

