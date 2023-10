Un "musée" du Fantastic Mr. Wes Anderson au coeur de Lyon

Le géant du cinéma américain Wes Anderson, trois fois nommé aux Oscars, aura son antichambre dans le 2e musée le plus visité de Lyon.

Alors que Wes Anderson est l'invité d'honneur du festival Lumière à Lyon, du 14 au 22 octobre à Lyon, le musée Cinéma & Miniature ouvre, samedi 14 octobre, un espace permanent dédié à l'univers de Wes Anderson que les organisateurs du festival Lumière définissent ainsi : "Wes Anderson a imprimé sa patte inimitable sur le cinéma mondial et fait jaillir un style unique et immédiatement reconnaissable, une esthétique d'une richesse folle et d'une époustouflante beauté, pour créer l'un des univers les plus personnels et complets de la production contemporaine."

Au menu : un décor miniature en perspective forcé du court-métrage Le Cygne, le costume d’Alien porté par l’acteur Jeff Goldblum dans Asteroid City, celui costume porté par Jason Schwartzman dans Asteroid City, le décor du compartiment de train de la scène de Scarlett Johansson dans Asteroid City, le décor miniature du parc d’attraction "Kobayashi" de L’Île aux chiens, les puppets stop-motion des personnages : Atari, Spots, Chief, Rex, King, Boss, Duke de L’Île aux chiens,la puppet stop-motion du personnage Mr. Fox (Fantastic Mr. Fox), le costume de Mr. Gustave porté par Ralph Fiennes dans The Grand Budapest Hotel ou encore la sculpture de pré-production de créatures aquatiques en stop-motion de La Vie Aquatique.

L'animation en volume, appelée aussi stop-motion, est une technique d'animation image par image. Les marionnettes de stop-motion sont appelées puppets.

En décembre 2015, le musée avait accueilli une exposition temporaire dédiée au réalisateur américain avec, en pièce maîtresse, une maquette du Grand Budapest Hôtel de quatre mètres de long sur trois mètres de haut.

"On veut donner accès aux maquettes des films de Wes Anderson qui étaient un peu dédiées à la benne."

En s’immergeant dans l’univers de Wes Anderson, les visiteurs vont pouvoir tout apprendre des métiers du 7ème Art, du rôle du réalisateur à celui du directeur de la photographie, en passant par le production design, les costumes, le montage et les effets visuels.

t: "On veut vraiment montrer l'envers du décor et rendre hommage à tous les artistes qui ont travaillé des mois et des mois sur ces décors magnifiques que l'on voit quelques secondes à l'écran" et qui la plupart du temps étaient "dédiés à la benne" explique Lena Weisse, responsable de la communication de u musée Cinéma & Miniature de Lyon.

310 000 visiteurs au musée Cinéma & Miniature

Une "expérience immersive inoubliable" promet le musée Cinéma & Miniature de Lyon qui, en 2022, a accueili 310 000 visiteurs, confortant sa place de 2e musée le plus visité de Lyon, derrière les Confluences, avec 654 600 visiteurs et devant les Beaux-Arts et ses 294 000 amateurs.

La retranscription intégrale l'entretien avec Lena Weisse

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Lena Weisse, bonjour.

Bonjour.

Lena Weisse, vous êtes responsable de la communication du musée Cinéma & Miniature. Si on vous accueille aujourd'hui c'est que le musée Cinéma & Miniature ,dans le Vieux-Lyon, ouvre, le 14 octobre, un nouvel espace permanent et entièrement dédié à l'univers de Wes Anderson. On le connaît notamment, allez je vais citer les plus connus Fantastic Mr. Fox et le Grand Budapest Hotel. Pourquoi un espace permanent dédié à Wes Anderson ?

Alors ça fait déjà très longtemps qu'on voulait faire cet espace. Tout a commencé en 2016 encore quand il y avait l'ancien directeur Dan Olhmann qui était au musée. Et en fait, en 2016, on avait déjà fait une exposition qui était dédiée à Wes Anderson avec le Grand Budapest Hotel donc plein de maquettes. Et donc en fait c'était aussi grâce à une amitié avec le chef maquettiste de Wes Anderson, Simon Weisse, qui a travaillé sur la majorité des maquettes pour le film ,et qui a donné accès aux maquettes qui étaient un peu dédiées pour la benne. Donc en fait c'était un peu des maquettes que les studios ne pouvaient pas garder. Donc bien sûr la façade du Grand Budapest Hotel, Wes Anderson l'a gardé lui-même, mais la plupart des maquettes il ne pouvait ou il ne savait pas où les mettre. Et donc en fait nous on les a préservées, conservées. On les avait sorties pour cette exposition et depuis on les a dans nos réserves. Et donc en fait cette collaboration elle était permanente aussi. Donc on a commencé avec Grand Budapest Hotel et après on a préservé plein de décors de L'île aux chiens, de Fantastic Mr Fox, d'Asteroïd City qui viennent de sortir et aussi des courts-métrages qui vient de sortir sur Netflix. Donc après qui ont été tournés et bien nous on a reçu des décors qu'on a conservés dans nos réserves. Et donc en fait maintenant puisque tous les films sont sortis on s'est dit que c'est la bonne occasion de pouvoir les sortir dans nos réserves et leur donner accès.

Il fallait quand même trouver alors évidemment et c'est maquette au lieu qu'elles restent planquées dans les réserves autant les mettre en valeur et les faire voir au public lyonnais. Ça veut dire que c'est un espace, j'imagine, quand même assez grand.

Alors il est aussi grand que tous les autres salles. Donc, en fait, il y aura une salle avec des costumes, un gros décor d'Asteroïd City par exemple, un compartiment de train où il y a eu la scène de Scarlett Johansson dedans. Il y aura des gros costumes dont aussi le costume de M. Gustave de Grand Budapest Hotel qui est mon préféré. Et voilà plein d'objets plein de décors en miniature aussi. On veut vraiment montrer en fait l'envers du décor et donner hommage en fait à tous les artistes qui ont travaillé sur ces décors qui sont absolument magnifiques. Et souvent ils ont travaillé des mois et des mois dessus et on les voit quelques secondes à l'écran. Et donc c'est tellement dommage. Et donc nous on veut les mettre en valeur et vraiment…

Parce que ce que vous disiez c'est que si finalement le Musée Cinéma & miniature de Lyon ne reprenait pas ses maquettes, elles terminaient à la poubelle.

Oui en fait c'est souvent des… Il y en a plein qui sont préservés par les studios ou par Wes Anderson lui-même mais plein ne sont trop grandes ou pas assez… Voilà ils doivent être…

Et là ce sont quoi ? Ce sont des dons ? Il y a des achats ?

Il y a des deux mais c'est plutôt une collaboration en fait vraiment avec l'équipe et Wes lui-même. Donc c'est vraiment…

Et Wes Anderson lui-même a participé à la création de cet espace maintenant au Musée de Lyon ?

Exactement. Donc c'est tous avec lui. Donc on lui envoie des mails très régulièrement pour demander si ça va si ça lui compte.

Et est-ce qu'on peut imaginer un jour qu'il soit invité par le musée Cinéma & miniature de Lyon ?

On serait ravis. Nous, on l'a bien sûr invité. On serait ravis qu'il passe mais c'est l'invité du Festival Lumière en ce moment. Donc on ne sait pas s'il va venir mais on espère.

Très certainement. Alors quand même quand effectivement est-ce qu'il n'y a pas un virage un peu stratégique qui est pris par le musée Cinéma & Miniature ? Parce qu'effectivement avec le lancement la création de ce nouvel espace on est quand même dédié au cinéma. Est-ce qu'il y a toute la partie miniature ? Mais est-ce que vous n'accédez pas aujourd'hui plus sur le cinéma ou au Musée cinéma et miniature ?

Oui oui bien sûr. Alors bien sûr la partie miniature est toujours très très importante. Mais on a en fait accès en ce moment à beaucoup de pièces qui sont plutôt cinéma et moins miniature. Bon, des miniatures dans le cinéma mais moins les miniatures d'art. Et donc en fait on essaie de mettre ça en valeur parce que c'est ce qu'on a aussi. Et c'est ce qu'on voilà avec le nouveau directeur Julien Dumont qui est plutôt lui-même aussi producteur et qui a cette grande partie cinéma qui fait partir de lui. Et donc en fait on se focalise plutôt sur la partie cinéma parce qu'on la trouve quand même aussi très importante. Très importante.

Et c'est vrai que Dan Olhmann, le prédécesseur de Julien Dumont, était maquettiste miniaturiste. Donc c'est vrai que l'accent était peut-être plus mis sur la miniaturisation. Et là, effectivement, avec Julien Dumont ce que vous disiez qui est plus dans le cinéma, il y a plus cet axe cinéma. Je reviens sur Wes Anderson et cet espace permanent. Effectivement il y aura une immersion à travers des décors à travers des costumes à travers des accessoires de tous ces films. Est-ce que aussi c'est pas pour connaître un peu plus son art son art l'art de Wes Anderson l'art du cinéma?

Oui alors plutôt son art lui-même et plutôt aussi l'art du cinéma et comment est-ce qu'on crée un film en fait. On voulait expliquer et donner accès à quelles sont la procédure derrière tout un film, parce qu'il y a tellement de gens qui font en fait qui transforment l'idée en un film. Et c'est pas seulement Wes, il y a le chef-op, il y a oui les maquettistes, la costumière. Et donc en fait cet espace est aussi vraiment en hommage à eux. Et on invite aussi toute l'équipe de Wes. Donc on a le chef maquettiste qui va venir, le chef puppetsiste qui va venir la personne qui a animé la plupart des puppets qui aussi va venir. Donc en fait cet espace est pour eux et c'est pour aussi expliquer à des gens qui peut-être ne savent pas du tout comment marche un film et quelles sont les procédures derrière, et de voilà de leur montrer et de leur donner accès à ça.

Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Au revoir.