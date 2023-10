Météo : dernière journée de soleil avant le retour de la pluie

Il fera encore très beau ce vendredi à Lyon et dans la région lyonnaise. 26 degrés sont attendus au meilleur de la journée.

Il faudra profiter de cette dernière journée de soleil avant le retour de la pluie et la baisse des températures dès samedi à Lyon et dans la métropole. Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, il fera jusqu'à 26 degrés cette après midi, contre 17 ce matin.

A lire aussi : Un nouveau record de température battu ce lundi à Lyon

Le ciel devrait être encore une fois bien bleu avant donc le retour des nuages et de la pluie cette nuit et pour la journée de samedi. Côté températures aussi ce weekend marquera un retour aux normales de saison puisqu'il fera plus que 18 degrés dimanche à Lyon.