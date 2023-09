C'est officiel, un espace permanent dédié à Wes Anderson ouvrira au musée Cinéma et miniature de Lyon

Le musée cinéma et miniature va ouvrir un espace permanent dédié à Wes Anderson. (@Musée Cinéma et Miniature)

Le 14 octobre, le musée Cinéma et miniature de Lyon ouvrira un nouvel espace permanent dédié au réalisateur américain Wes Anderson.

Le réalisateur de The Grand Budapest Hotel sera mis à l'honneur en octobre à Lyon. Invité d'honneur au festival Lumière pour présenter son prochain long-métrage, The Wonderful Story of Henry Sugar, Wes Anderson aura également son espace dédié au musée Cinéma et miniature du Vieux-Lyon. L'idée était dans les cartons depuis plusieurs mois, tout comme certaines maquettes que le premier musée privé de Lyon gardait et va enfin pouvoir mettre en valeur.

Viendra, viendra pas ?

Le 14 octobre, ce nouvel espace permanent ouvrira ses portes au public, qui pourra découvrir des "une collection d'accessoires, de décors, de miniatures, de costumes et de personnages originaux issus de films emblématiques tels que Fantastic Mr.Fox, Le Grand Budapest Hotel, L'Île aux chiens, Asteroid City, ou encore La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar", précise le musée dans un communiqué.

Les responsables du musée espèrent par ailleurs pouvoir accueillir le réalisateur pour inaugurer ce nouvel espace permanent, mais "rien n'est confirmé pour le moment", nous indique-t-on. Wes Anderson sera en tout cas à Lyon pour le festival Lumière. En décembre 2015, le musée avait accueilli une exposition temporaire dédiée au réalisateur américain avec, en pièce maîtresse, une maquette du Grand Budapest Hôtel de quatre mètres de long sur trois mètres de haut.

