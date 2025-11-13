Culture
Via Katlehong © Walter Mesquita

Via Katlehong  : danses joyeuses et contestataires 

  • par Martine Pullara

    • La compagnie sud-africaine Via Katlehong revient à Lyon pour célébrer, au cœur d’une rencontre endiablée avec des artistes brésiliens, les luttes des peuples et les liens entre les cultures.

    Faire l’expérience du corps comme une fenêtre, des corps ouverts, inachevés, recevant d’autres influences et en quête d’élargissement de leur répertoire culturel… C’est ce qui sous-tend la nouvelle création des danseurs sud-africains de Via Katlehong, fruit d’une rencontre avec le chorégraphe brésilien Paulo Azevedo, et dont le titre tamUjUntU signifie “Nous sommes ensemble”. 

    Souhaitant mettre en valeur les liens d’amitié et de solidarité dans les luttes qui existent au-delà des frontières et des cultures, il crée un manifeste de complicité gestuelle entre l’Afrique du Sud et le Brésil, ayant pour référence les danses urbaines et/ou traditionnelles comme le pantsula et la samba. 

    La première que développe depuis plus de vingt ans la compagnie Via Katlehong – en la métissant avec d’autres langages comme le Gumboot ou le hip-hop – est une danse contestataire née durant l’apartheid dans les townships d’Afrique du Sud.

    Influencée notamment par la tap dance (claquettes américaines) et les cultures urbaines, elle est pratiquée sur des rythmes très rapides et se caractérise par l’utilisation de gestes de la vie quotidienne, illustrant la résistance et la révolte des quartiers déshérités. 

    Expression de fêtes populaires, la seconde a émergé dans les favélas de Rio de Janeiro à la fin du XIXe siècle avec les esclaves importés d’Afrique qui exprimaient le déracinement et le désir de perpétuer leurs traditions, intégrant par la suite les rythmes et instruments de la culture brésilienne, de nouveaux styles comme la samba-reggae et la samba-funk. Elle est par ailleurs utilisée pour sensibiliser aux problèmes sociaux telles la discrimination et la pauvreté à l’instar du travail que mène Via Katlehong autour des quartiers défavorisés. 

    Célébrant une danse joyeusement contestataire avec des danseurs qui se transmettent une foultitude de gestes et de rythmes, Paulo Azevedo nous offre une création où, dit-il, “tout est possible sauf lâcher la main de l’autre !”.

    tamUjUntU - Via Katlehong – Du 19 au 22 novembre à la Maison de la danse

    maisondeladanse.com

    Autour du spectacle

    Intégré au cycle Histoire(s) de la danse, le spectacle est entouré de plusieurs événements : une rencontre avec Anne Nguyen, chorégraphe et danseuse pionnière en France de la danse hip-hop au féminin qui s’intéresse aux danses afro-urbaines, et Buru Mohlabane, co-directeur de Via Katlehong, le 20 novembre de 19 h à 20 h, ainsi qu’un bord de scène le même jour après la représentation. 

    Une vidéoconférence de 30 minutes intitulée Danser pour exister, conçue et animée par Olivier Chervin, qui aborde les danses contestataires le 21 novembre à 19 h 30 au CinéMAD. 

    Le samedi 22 novembre sera fébrile avec une restitution des travaux amateurs menés par la compagnie Via Katlehong, au studio à 17 h et 19 h, des projections de films de 18 h à 20 h (en lien avec la thématique des danses contestataires) et un Dancefloor ambiancé par Via Katlehong (à partir de 22 h).

    Programme : maisondeladanse.com

    à lire également
    Humour : Marion Mezadorian pète les plombs au théâtre Jean-Carmet

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    Pluies et inondations : trois départements en vigilance orange ce samedi 11:50
    Humour : Marion Mezadorian pète les plombs au théâtre Jean-Carmet 11:23
    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale 11:10
    L'Asvel reprend son souffle face à Partizan 10:20
    Pollution à Lyon : une bonne qualité de l'air ce samedi 09:25
    d'heure en heure
    orage Lyon
    Des pluies attendues ce samedi avant des éclaircies 09:12
    Olivier Touchard
    Label Gibiers de France : "Nous voulons une viande accessible, entre le prix du bœuf et celui du mouton" assure Olivier Touchard 07:00
    Ain : IDEA accompagne EDF dans la construction de deux réacteurs au Bugey 14/11/25
    La RD103-E rouvre à la circulation à Saint-Romain-en-Gier 14/11/25
    Ain : 20 installations photovoltaïques pour une ZAC Ferney-Genève autonome en énergie 14/11/25
    Drôme : en novembre, le collectif Ruban blanc se mobilise contre les violences faites aux femmes 14/11/25
    Alain Ducasse ouvre une chocolaterie à Lyon 14/11/25
    Lyon : 480 collégiens et lycéens réunis pour un ciné-débat sur le cyberharcèlement  14/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut