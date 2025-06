"Un rameau sortira", une danse tout en élégance à l’abbaye de Cluny

L’abbaye de Cluny accueille pour une soirée exceptionnelle, la compagnie Michel Hallet Eghayan qui célèbre, à travers la danse, l’histoire des moines-guérisseurs du Moyen Âge.

Avec Un Rameau sortira, la compagnie Michel Hallet Eghayan (chorégraphe lyonnais, pionnier de la danse contemporaine en France) déploie un langage chorégraphique envoûtant et d’une grande poésie qui rend hommage aux hospitaliers de Saint-Antoine, des moines-guérisseurs ayant forgé leur réputation à travers les soins du corps et les soins de l’âme. « D’Orient en Occident dit Michel Hallet Eghayan, les Antonins sont le socle de notre spiritualité, base de nos savoirs médicaux. Ils fondent des hôpitaux, creusent les racines des connaissances botaniques, ouvrent des générations à une vie de charité et de compassion par les prières et la pratique de nos premières sciences médicales ».

S’inscrivant dans le sillage des plus grands ordres religieux du Moyen Âge, ils développent pendant des siècles l’hygiène, soignent des pandémies comme la peste, la lèpre, le Mal des ardents, conçoivent des instruments chirurgicaux et cultivent dans leurs jardins des plantes médicinales. Ils ont notamment inventé un baume thérapeutique issu d’un herbier de plus de 1500 plantes.

Par-dessus-tout, ils accueillent des infirmes et des malades et les accompagnent jusqu’au dernier souffle. Ils ont ainsi créé près de 400 dépendances réparties sur toute l’Europe occidentale, la maison mère étant à Saint-Antoine-l’Abbaye en Isère. Empreinte de spiritualité et de douceur, la danse de Michel Hallet Eghayan se saisit de l’espace de l’abbaye de Cluny et fait vibrer les corps dont les mouvements sont magnifiés par la puissance des plantes, dessinant parfois des paysages, puisant au cœur des fleurs. C’est sur une musique aussi bien jazz que classique, avec ferveur et élégance, qu’ils nous font percevoir toute la générosité de ces moines-guérisseurs. Un spectacle à ne pas rater !

Un rameau sortira – Compagnie Michel Hallet Eghayan, le 27 juin à L'abbaye de Cluny, à partir de 6 ans.

Renseignements : www.cluny-abbaye.fr