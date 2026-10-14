Théâtre : "Un Mariage", une nuit entre confidences et non-dits

Un Mariage transforme une célébration en apparence banale en une exploration sensible des souvenirs, des secrets et des liens humains. Un spectacle à voir le 17 octobre au Sémaphore à Irigny

Vingt ans après une soirée qui a marqué les esprits, six voix reviennent sur cet événement dont chacun conserve une perception différente.

À travers leurs récits croisés, les certitudes vacillent et une nouvelle lecture de cette nuit particulière se dessine, entre éclats de rire, silences et émotions contenues.

Gilles Granouillet compose une galerie de personnages profondément incarnés, révélant la complexité des relations et la manière dont le temps façonne nos souvenirs.

Portée par la compagnie Travelling Théâtre, cette proposition immersive invite le public à partager l’espace des protagonistes et à devenir témoin d’une histoire où chaque parole compte.

Un Mariage – Le 17 octobre au Sémaphore, Irigny