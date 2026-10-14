Culture
Un Mariage © Sylvain Madelon

Théâtre : "Un Mariage", une nuit entre confidences et non-dits

  • par Anna Testagrossa

    • Un Mariage transforme une célébration en apparence banale en une exploration sensible des souvenirs, des secrets et des liens humains. Un spectacle à voir le 17 octobre au Sémaphore à Irigny

    Vingt ans après une soirée qui a marqué les esprits, six voix reviennent sur cet événement dont chacun conserve une perception différente.

    À travers leurs récits croisés, les certitudes vacillent et une nouvelle lecture de cette nuit particulière se dessine, entre éclats de rire, silences et émotions contenues.

    Gilles Granouillet compose une galerie de personnages profondément incarnés, révélant la complexité des relations et la manière dont le temps façonne nos souvenirs.

    Portée par la compagnie Travelling Théâtre, cette proposition immersive invite le public à partager l’espace des protagonistes et à devenir témoin d’une histoire où chaque parole compte.

    Un Mariage – Le 17 octobre au Sémaphore, Irigny

    à lire également
    Isère : les Caves de la Chartreuse proposent une nouvelle expérience immersive autour de la vie cartusienne

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Dans le 6e arrondissement de Lyon, la place Edgar Quinet fait peau neuve 13:15
    Théâtre : "Un Mariage", une nuit entre confidences et non-dits 12:42
    Après son exploit au Tour de Lombardie, Paul Seixas fait buguer les algorithmes de Strava 12:14
    Mouvement lycéen en direct : 17 établissements impactés et neuf interpellations depuis ce matin 11:51
    Yannick Noah, Guy Forget et Henri Leconte réunis à Lyon pour célébrer la Coupe Davis 1991 11:47
    d'heure en heure
    Le mont Blanc mesure officiellement 4807, 47 mètres 11:27
    gendarme
    Rhône : il tente de cambrioler un bureau de tabac à la voiture-bélier 11:03
    voiture police faits-divers
    La porte d’un appartement du 8e arrondissement de Lyon criblée de balles dans la nuit 10:45
    12 millions d’euros ponctionnés aux collectivités de Saône-et-Loire 10:37
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Villeurbanne : accusé d'avoir tué son ami d'enfance, il sera jugé pour assassinat 10:02
    En Isère, POMA fête ses 90 ans et prépare la télécabine de demain 09:35
    Grève TCL à Lyon : de nombreuses lignes de bus à l'arrêt ce jeudi 15 octobre 08:33
    À Lyon, Interpol poursuivie en justice par un opposant bahreïni emprisonné à vie dans son pays 08:12
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut