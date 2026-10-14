Villeurbanne : accusé d'avoir tué son ami d'enfance, il sera jugé pour assassinat

Un homme de 34 ans doit comparaître devant la cour d'assises les 22 et 23 octobre pour la mort de son ami d'enfance, poignardé en janvier 2023 à Villeurbanne. L'accusé reconnaît le coup mortel, mais conteste avoir voulu tuer.

Plus de trois ans après les faits, la justice doit se pencher sur un drame survenu dans le quartier Saint-Jean, à Villeurbanne. Le 26 janvier 2023, vers 1 heure du matin, une dispute avait éclaté entre deux amis d'enfance, alors âgés de 31 ans, rue du Canal.

Selon Le Progrès, l'un des deux hommes, alcoolisé, aurait porté un unique coup de couteau à son ami. À l'arrivée des secours, il tentait de stopper l'hémorragie en comprimant la blessure. La victime est décédée quelques heures plus tard à l'hôpital.

L'accusé, interpellé sur place, reconnaît être l'auteur du coup, mais nie toute intention homicide. Il sera néanmoins jugé pour assassinat, la préméditation ayant été retenue au cours de l'instruction. Son avocat entend demander une requalification des faits en violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.