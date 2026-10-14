Pancartes vues à la manifestation lycéenne du 13 octobre à Lyon (CM)

Au lendemain d'une manifestation qui a réuni plus de 11 000 personnes dans la rue, le mouvement lycéen se poursuit à Lyon et dans le Rhône. Suivez en direct cette nouvelle journée de mobilisation.

8h40 : Les forces de l'ordre présentes au lycée Ampère

Au lendemain d'un rassemblement qui a dégénéré devant le lycée Ampère à Lyon, un dispositif de sécurité assez important est présent ce mercredi matin devant l'établissement pour "permettre l'entrée des élèves et empêcher de nouveaux risques de dégradations et de violences" précise la préfecture.

A lire aussi : Manifestation lycéenne à Lyon : syndicalistes frappés et banderole confisquée, la préfecture se justifie

8h20 : 11 lycées impactés et deux universités

Onze lycées sont impactés "à des degrés divers" explique la préfecture. Notamment pour jets de projectiles, tirs de mortiers ou tout simplement par des rassemblements. Les universités Lyon 2 et Lyon 3 sont également concernés, la première étant fermée jusqu'à la fin de la semaine.

8h : 8 établissements impactés ce matin

Pour cette nouvelle journée de mobilisation, 8 établissements sont impactés ce mercredi matin par des rassemblements et manifestation. Deux interpellations ont déjà été menées par les forces de l'ordre.

A lire aussi : Entre 11 000 et 15 000 manifestants, cortège dispersé après des dégradations : une journée de mobilisation chaotique à Lyon