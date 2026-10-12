Lyon : un spectacle en hommage à Dalida prévue à la LDLC Arena pour 2028

Les 11 et 12 mars 2028, la LDLC Arena de Décines-Charpieu accueillera Dalida in Paradisco, un spectacle musical et théâtral consacré à l’icône de la chanson française et mis en scène par Thomas Jolly.

Plusieurs décennies après sa disparition, Dalida continue de faire vibrer petits et grands. Les 11 et 12 mars 2028, son histoire reprendra vie à la LDLC Arena de Lyon-Décines avec Dalida in Paradisco, un spectacle musical et théâtral produit par Thomas Jolly, metteur en scène mondialement reconnu après avoir imaginé les cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

De Mourir sur scène à Paroles paroles, en passant par Gigi l’amoroso, le spectacle fera revivre les chansons emblématiques de l’artiste. Il retracera également les grandes étapes de la vie de Yolanda Gigliotti (le vrai nom de Dalida), de ses origines italiennes à son enfance au Caire, jusqu’à ses triomphes sur les scènes internationales. L’objectif de Thomas Jolly sera de tout montrer, y compris les moments difficiles de la vie de la chanteuse entre deux sons de disco.

La billetterie ouvrira en deux temps. Dans un premier temps, la prévente de la salle est prévue le mardi 13 octobre à 10h. Dans un second temps, la mise en vente générale des billets est annoncée pour le mercredi 14 octobre à 10h. Pour les fans de Dalida, il faudra être à l'affût, car les places risquent de rapidement s’envoler.

𝘼𝙉𝙉𝙊𝙉𝘾𝙀 / Dalida à la LDLC Arena ? ✨



Dalida : La comédie musicale, par @Thomajolly, arrive à Lyon les 11 et 12 mars 2028.



🎟️ Prévente salle : mardi 13 octobre à 10h

🎟️ Mise en vente générale : mercredi 14 octobre à 10h



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