Yannick Noah, Guy Forget et Henri Leconte réunis à Lyon pour célébrer la Coupe Davis 1991

Les héros du sacre français en Coupe Davis en 1991 seront à l'honneur le jeudi 22 octobre à la LDLC Arena de Décines, à l'occasion du premier Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes.

Trente-cinq ans après leur exploit, ils vont retrouver le public lyonnais. Yannick Noah, Guy Forget, Henri Leconte et la quasi-totalité de l'équipe de France victorieuse de la Coupe Davis en 1991 seront réunis le 22 octobre à la LDLC Arena.

Une célébration symbolique puisque c'est au palais des sports de Gerland que les Bleus avaient remporté le trophée, le 1er décembre 1991, face aux États-Unis. Guy Forget avait notamment dominé Pete Sampras pour offrir à la France son premier sacre depuis 59 ans.

Selon Le Progrès, cette soirée hommage, organisée pendant le Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes, est née d'une idée de Jo-Wilfried Tsonga.

Les organisateurs prévoient notamment de faire entrer les anciens champions sur le court, de diffuser des images d'archives et de leur donner la parole devant le public de Décines.