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La place Edgar Quinet (6e arr.) fait peau neuve. © Métropole de Lyon – Anaïs Mercey

Dans le 6e arrondissement de Lyon, la place Edgar Quinet fait peau neuve

  • par LR

    • La Ville et la Métropole de Lyon ont inauguré, mardi 13 octobre, la place Edgar Quinet, dans le 6e arrondissement, après plusieurs mois de travaux.

    Située face à l’église Saint-Pothin et à l’avenue du Maréchal-de-Saxe, la place Edgar Quinet a définitivement changé de visage. Après un diagnostic établi en 2022 et des travaux engagés depuis plusieurs mois, cette place du 6e arrondissement de Lyon a vu ses espaces de jeux vieillissants et son béton remplacés par plus de verdure et d’inclusion.

    Une place plus végétalisée et sécurisée

    Ainsi, 15 arbres et de la végétation ont été plantés sur le pourtour de la place. 5 000 m² de surfaces nouvelles voient également leurs eaux pluviales réinfiltrées dans les sols. L’ancienne fontaine a par ailleurs été remise à niveau, complétée par l’installation de jets d’eau au sol.

    Du côté de l’église Saint-Pothin, plusieurs aménagements ont été réalisés pour sécuriser les cheminements, dont la création d’un plateau piéton pour améliorer les conditions d’accès à l’église et inciter les automobilistes à réduire leur vitesse, et un éclairage public renforcé par la Ville de Lyon.

    L’aire de jeux agrandie et repensée

    L’ancienne aire de jeux a, elle aussi, été complètement repensée. Répartie sur 900 m², l’aire de jeux permet désormais de faciliter l’accès aux enfants en situation de handicap. De grandes structures de jeux côtoient aussi un espace plus calme, comprenant notamment une zone de dessin et une boîte à livres. L’agrandissement de l’aire de jeux a été rendu possible par la piétonnisation de l’allée nord longeant la place.

    Afin de répondre aux attentes exprimées lors de la concertation, de nouveaux usages sportifs et ludiques ont enfin été apportés sur place : baby-foot, tables de jeux, assises, tables, mais aussi un espace dédié à la pétanque.

    Le coût total de cette requalification est estimé à 4,4 millions d’euros, dont 2,4 millions d’euros financés par la Métropole et 1,9 million d’euros par la Ville de Lyon.

    Lire aussi : Validation du projet de baignade urbaine à Confluence : "Une excellente nouvelle", se félicite Grégory Doucet

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