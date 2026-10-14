La porte d’un appartement du 8e arrondissement de Lyon criblée de balles dans la nuit

Un appartement situé avenue Paul-Santy, dans le 8e arrondissement de Lyon, a été la cible d’une fusillade dans la nuit de mardi à mercredi. Une dizaine d’impacts de balle ont été découverts.

Aux alentours de 2 h 30, dans la nuit de mardi à mercredi, la porte d’un appartement situé avenue Paul-Santy, dans le 8e arrondissement de Lyon, a été la cible d’une fusillade, ont appris nos confrères du Progrès. Sur place, au moins une dizaine d’impacts de balle ont été découverts.

Si aucun blessé n’est à déplorer, ce geste pourrait laisser penser à un nouvel acte d’intimidation dans l'agglomération lyonnaise. Les forces de l’ordre ont été déployées en nombre cette nuit pour tenter de retrouver le ou les auteurs. Ils sont toujours en fuite à l’heure actuelle. Une enquête a été ouverte.