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Le Lyonnais Paul Seixas avec l’équipe Décathlon CMA CGM. ©PHOTOPQR/LE PROGRES/Sonia BARCET – Saint-Chamond 11/06/2026 – TOUR AURA.

Après son exploit au Tour de Lombardie, Paul Seixas fait buguer les algorithmes de Strava

  • par Vincent Guiraud

    • Vainqueur du Tour de Lombardie samedi 10 octobre, le Lyonnais Paul Seixas a réalisé une performance si impressionnante que l'application Strava a automatiquement écarté huit de ses records, soupçonnant une assistance extérieure.

    Même les algorithmes ont du mal à suivre Paul Seixas sur un vélo. À 20 ans, le prodige lyonnais a remporté samedi son premier Monument, le Tour de Lombardie, au terme d'un numéro exceptionnel en solitaire. Une victoire historique pour le natif de Lyon qui lui a également valu une mésaventure pour le moins insolite sur Strava.

    A lire aussi : “Lyon, c’est très bien quand on est un jeune coureur” : entretien avec le prodige Paul Seixas

    Après avoir publié les données de sa course sur l'application, le coureur de Decathlon CMA CGM a découvert que huit de ses performances sur des segments avaient été exclues des classements, rapporte le média spécialisé Brújula Bike.

    Plus rapide que Pogačar dans le Civiglio

    A cause des vitesses jugées anormalement élevées par le système automatique de Strava, chargé de détecter les activités potentiellement réalisées avec une assistance motorisée ou comportant des erreurs GPS, l'application a donc exclu huit passages de la course du Français.

    Une décision qui ne remet évidemment pas en question sa victoire, mais témoigne surtout de l'ampleur de sa performance. Dans l'ascension du Civiglio, longue de 4,1 kilomètres à près de 10 % de pente moyenne, le Lyonnais aurait notamment développé 460 watts de puissance moyenne pour boucler la montée en 11 minutes et 54 secondes.

    Soit 38 secondes de mieux que le temps réalisé par Tadej Pogačar en 2022. De quoi faire perdre la tête à tout ses concurrents mais aussi aux algorithmes de Strava.

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