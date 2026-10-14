Un mouvement social perturbera fortement le réseau TCL ce jeudi 15 octobre, notamment dans les zones 1 et 2. Plusieurs dizaines de lignes de bus ne circuleront pas, tandis que les métros et tramways fonctionneront normalement.

Les usagers des TCL devront anticiper leurs déplacements ce jeudi 15 octobre. En raison d'un mouvement de grève, de nombreuses lignes de bus seront supprimées ou fonctionneront avec une fréquence réduite dans les zones 1 et 2 du réseau lyonnais.

Parmi les lignes totalement interrompues figurent les C5, C18, C23, C26, 32, 34, 36, 38, 39, 45, 50, 59, 63, 65, 66, 69, 76, 78, 79, 81, 87 et 88. Les lignes Pleine Lune ne circuleront pas non plus dans la nuit de jeudi à vendredi.

D'autres lignes, notamment les C6, C12, C14, 31, 35 et 57, assureront un service partiel. Les trambus TB11 et TB12 circuleront avec une fréquence allégée.

En revanche, les métros, tramways, funiculaires, Rhônexpress et Navigône fonctionneront normalement, tout comme les bus scolaires Junior Direct et les lignes des zones 3, 4 et 5.

Les TCL invitent les voyageurs à consulter régulièrement leur site pour connaître les éventuelles perturbations supplémentaires.