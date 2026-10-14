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Illustration gendarmerie. (Lou Benoist / AFP)

Rhône : il tente de cambrioler un bureau de tabac à la voiture-bélier

  • par LR

    • Un individu a tenté de s'introduire dans un bureau de tabac de Chazay-d'Azergues, lundi 12 octobre au petit matin. Malgré plusieurs tentatives, le cambrioleur est reparti les mains vides.

    Une tentative de cambriolage a visé un bureau de tabac de Chazay-d'Azergues, dans le Rhône, lundi 12 octobre, aux alentours de 6 heures du matin. Selon nos confrères du Progrès, un homme encagoulé a d'abord tenté de forcer la porte arrière du commerce à l'aide d'un pied-de-biche. Face à la résistance de la porte blindée, il a changé de méthode en utilisant son véhicule comme voiture-bélier.

    Après avoir déplacé une poubelle devant l'entrée, le suspect a foncé sur la porte, sans parvenir à l'ouvrir. Il a finalement pris la fuite sans rien dérober. Alertés, les gendarmes se sont rendus sur place. Une enquête a été ouverte pour tentative de cambriolage.

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