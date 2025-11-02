Vole Eddie Vole ! , une pièce joyeuse et optimiste à la Maison du Peuple d’Oullins-Pierre-bénite.

On connaissait l’histoire adaptée au cinéma des Rasta Rockett, improbable équipe jamaïcaine qui avait participé à l’épreuve de… bobsleigh aux JO d’hiver. Mais moins celle, tout aussi incroyable, du jeune Anglais Michael-Eddie Edwards. À 13 ans, alors qu’il est promis au métier de plâtrier, comme son père et son grand-père, il assiste, médusé, à la télévision à l’épreuve de saut à ski et se jure qu’un jour, il représentera son pays aux Jeux olympiques d’hiver dans cette discipline. Alors qu’il n’a jamais skié de sa vie, il réussit pourtant son inimaginable pari en 1988 à Calgary.

Cette belle histoire, la metteuse en scène Sophie Accard l’a découverte par hasard. Elle décide d’en faire un spectacle avec son compère comédien Benjamin Lhommas et contacte Michael-Eddie Edwards – surnommé Eddie “l’aigle” – qui leur raconte son incroyable épopée. Le résultat ? Une pièce joyeuse et optimiste, avec trois comédiens à l’énergie décuplée, interprétant de nombreux personnages qui évoluent dans un décor miniature évolutif. Un spectacle drôle et attachant.

Vole Eddie Vole ! – Vendredi 7 novembre à la Maison du Peuple d’Oullins-Pierre-Bénite – https://pierrebenitemdp.fr/