À table
Sorbet feuille de figuier et crème fouettée au mascarpone, gel de figue fermentée, pollen toasté ©Amaury Neury
Article payant

La table du mois à Lyon : Mertensia

  • par Guillaume Lamy

    • Il y a quelque chose dans ce restaurant… un talent qui se cherche, une cuisine qui frôle déjà de beaux sommets.

    Y retournerai-je ? Tout se résume à cette question*. C’est le verdict ultime. L’écho qui décide de la mémoire d’un repas, qui sépare les tables qu’on oublie de celles qu’on recommande sans hésiter.

    *popularisée par le critique gastronomique François Simon.

    On retournera forcément chez Mertensia. La cuisine du chef révèle un vrai potentiel, des intentions claires et parfois même de belles fulgurances. Le rapport qualité-prix est assez dingue pour une table aux élans clairement gastronomiques. Mais il manque encore ce petit supplément d’âme, cette maturité dans l’assiette qui transforme une adresse prometteuse en véritable incontournable de haute volée.

    Rien de rédhibitoire, bien au contraire : c’est une table où l’on sent qu’un travail est en cours, que les choses se cherchent et se construisent. Il faudra y revenir dans quelques semaines pour voir si le talent pressenti s’est mué en évidence.

    Il vous reste 80 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

