Théâtre : La Seconde Surprise de l’amour au TNP de Villeurbannne

Le grand maître de la scène, Alain Françon, viendra présenter sa lecture au TNP d’un des plus grands classiques de Marivaux, La Seconde Surprise de l’amour.

Une marquise, veuve inconsolable, fait la rencontre d’un chevalier contraint d’abandonner son premier amour, Angélique. Amoureux trahis et éplorés, ils se confient la douleur de leur solitude. Au fil de leurs échanges, quelque chose naît, quelque chose qui trouble et qui est loin d’échapper au regard de Lisette, la suivante, de Lubin, le valet, d’un comte épris de la marquise et d’Hortensius, un pédant féru de morale.

"Le désir a toujours un coup d’avance"

Dans ce grand classique écrit en 1728, Marivaux, "rit de l’amour qui se combat, des aveux retardés, des paroles qui démentent les sentiments. Et du désir, enfin, qui a toujours un coup d’avance".

Un labyrinthe amoureux où l’on se perd avec délices, porté par une langue à son sommet.

Metteur en scène incontournable du théâtre français, Alain Françon a dirigé le CDN de Lyon-Théâtre du Huitième de 1989 à 1992. Il retrouve ici Marivaux, dont il avait monté La Double Inconstance… il y déjà quarante ans !

La Seconde Surprise de l’amour. Du 9 au 19 décembre au TNP de Villeurbanne