Avouons-le, il nous a fallu plusieurs fois relire le programme du Radiant-Bellevue pour en être sûr. Mais il n’y a aucune erreur possible, c’est bien Jean-Louis Debré qui sera sur le plateau de la grande salle de Caluire le jeudi 28 septembre.

Celui qui a été magistrat, ministre de l’Intérieur (sous la présidence de Jacques Chirac), maire d’Évreux, député (affilié au RPR puis à l’UMP), président de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, à 78 ans, a décidé de faire ses débuts comme comédien de théâtre ! Mais pas que…

Valérie Bochenek, auteure de la pièce et Jean-Louis Debré © Stéphane Kerrad KBS studios

Avec Valérie Bochenek, mime et écrivaine, il a coécrit le texte Ces femmes qui ont réveillé la France, qu’ils interprètent, dans une mise en scène signée Olivier Macé. Tous deux, accompagnés d’une pianiste virtuose, brossent les portraits d’une vingtaine de femmes pionnières qui se sont battues pour leurs droits.

George Sand, Olympe de Gouges, Marie Curie, Simone Veil…

Ils édifient une manière de nouveau panthéon, placé sous l’effigie tutélaire de Marianne, dont plusieurs statues ornent le plateau. Toutes font partie de ces figures féminines qui ont “réveillé la France” au cours de différentes périodes, plus ou moins lointaines, de notre histoire.

Parmi elles, on croise George Sand, Olympe de Gouges, Marie Curie, Simone Veil mais aussi la première bachelière Julie-Victoire Daubié, Jeanne Chauvin, la première avocate ou encore Madeleine Brès, la première femme médecin. C’est cela que nous enseigne le duo formé par Jean-Louis Debré et Valérie Bochenek : pour n’importe quelle fonction qui existe aujourd’hui, il a fallu qu’une première femme se batte afin de pouvoir l’exercer et ouvrir la voie à toutes les autres. C’est un bel hommage que leur rend ce spectacle.

Ces femmes qui ont réveillé la France – Le 28 septembre, au Radiant-Bellevue (dans le cadre des Entretiens de Caluire-et-Cuire)