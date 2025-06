De retour pour une 4e édition, ce rendez-vous incontournable du théâtre soutient les artistes de la région, émergents comme confirmés. Pendant cinq jours, le public découvre de nouveaux univers, et le jury désigne deux projets appelés être diffusés plus largement.

Le Prix Incandescences 2025 :

Du 17 au 21 juin 2025, le Théâtre des Célestins et le Théâtre National Populaire de Villeurbanne accueillent cette 4ᵉ édition. Imaginé comme un véritable tremplin artistique, ce prix met en lumière des projets en devenir aussi bien que des spectacles aboutis, portés par des compagnies émergentes ou confirmées.

© Katell Paugam - Random Access Memories

Un prix pour faire rayonner la création théâtrale régionale

Créé dans une volonté d’égalité entre les équipes artistiques, le Prix Incandescences “se distingue par sa capacité à favoriser les échanges, la circulation des œuvres et les rencontres. Il s’adresse à toutes les équipes artistiques de la région, émergentes ou confirmées, dans un esprit d’égalité” selon les deux directeurs des institutions, Pierre-Yves Lenoir et Jean Bellorini. C’est donc un véritable temps fort du calendrier culturel local.

Pour cette édition 2025, ce sont 10 maquettes de spectacles et 4 productions finalisées qui seront présentées dans les deux théâtres partenaires.

Une semaine de découvertes artistiques

Maquettes - Les 17 et 18 juin : Dix projets en gestation seront présentés lors de séances de 20 minutes, réparties sur deux journées : le 17 juin aux Célestins et le 18 juin au TNP. Parmi les maquettes programmées, on retrouve :

Comment les fourmis m’ont sauvé la vie (Cie Le doute est permis),

9 thermidor (Cie Les Gouffres Amers),

Mobile Homes (Cie des Mangeurs d’Étoiles),

Les Montagnes sont moins belles en hiver (Collectif La Bande K7),

ou encore Les Couleurs de l’Arctique (Cie Le Chant des Pistes).

Spectacles - Les 20 et 21 juin : Côté spectacles finalisés, le public pourra assister à quatre propositions au TNP le vendredi, puis aux Célestins le samedi :

Les Corps incorruptibles d’Aurélia Lüscher (Cie le désordre des choses),

SOLANGE (Cie Ébaubies),

Fermez les yeux, vous y verrez plus clair par Ella & Pitr (Ballet Cosmique),

Random Access Memories (Cie Rouge Ciel).

© Romy Alizee - Les Corps incorruptibles

Deux prix représentant de vrais tremplins pour les artistes :

Finalement, deux lauréats seront désignés par un jury composé de professionnels du spectacle venus de France, Belgique et de Suisse. Le prix "Maquettes" offre un soutien en coproduction ainsi qu’une programmation au TNP pour la saison 2026-2027. Et le prix "Spectacles", quant à lui garantit une programmation aux Célestins sur cette même saison.

De plus, ce dispositif s’accompagne "d’un accompagnement technique et artistique, de représentations rémunérées et d’une visibilité renforcée au sein du réseau des scènes partenaires".

© Théâtre de l'Élysée - Les Montagnes sont moins belles en hiver

Retour sur le palmarès 2024 :

L’an dernier, le prix "Maquettes" avait été attribué à la compagnie Sagittarius A* pour Wonnangatta, tandis que la compagnie La Grande Panique avait été primée dans la catégorie "Spectacles" pour Mesure pour Mesure. Depuis, les deux œuvres ont bénéficié d’un accueil dans des lieux de référence et de nouvelles opportunités de production.

Lieux : Les Célestins (Lyon 2e) & le TNP (Villeurbanne)

Dates : 17 & 18 juin (Maquettes), 20 & 21 juin (Spectacles)

Tarifs : Maquettes : gratuit sur réservation, Spectacles : 5 € / 7 € selon les conditions

Réservations : tnp-villeurbanne.com / theatredescelestins.com