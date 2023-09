Une collecte de sang organisée à la piscine du Rhône le 22 septembre

L’Établissement français du sang organise vendredi 22 septembre une journée de collecte à la piscine du Rhône pour refaire ses stocks.

C’est un "appel d’urgence" aux Lyonnais que lance l’Établissement français du sang (EFS) en cette rentrée, alors que les "réserves de sang sont trop basses". Selon les estimations de l’EFS, "chaque jour en Auvergne-Rhône-Alpes, 1 400 dons de sang sont nécessaires pour satisfaire la demande des établissements de santé".

Une collecte est donc organisée ce vendredi 22 septembre au Centre nautique Tony-Bertrand, ex-piscine du Rhône, pour refaire les stocks de l’EFS. L’inscription est obligatoire pour ce don du sang ouvert de 10 à 19 heures. Ce jeudi matin il restait encore 8 créneaux disponibles entre 10 et midi.

Tester son éligibilité

Vous pouvez tester votre éligibilité en tant que donneur. Pour donner son sang, il faut notamment être en bonne santé, avoir entre 18 ans et 70 ans, et peser plus de 50 kilos. Pour donner votre sang, du plasma ou des plaquettes, vous pouvez aussi vous rendre à la Maison du don, située à Confluence, du lundi au vendredi, de 8 à 19 heures, et le samedi matin, de 9 à 13 heures.