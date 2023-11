Un spectacle de hip-hop en ombre et lumière au Radiant

Parcourant le monde avec ses danseurs couverts de fils électroluminescents, la troupe japonaise E.L Squad nous invite dans l’univers fantasque des mangas.

Découverte en 2019 à la Maison de la danse avec Play the Darkness, un show spectaculaire, E.L Squad est aujourd’hui une des plus grandes compagnies de hip-hop japonaises qui a la particularité d’offrir des spectacles où les danseurs couverts de fils électroluminescents se déplacent dans l’obscurité totale, créant des chorégraphies avec des effets lumineux extraordinaires, des jeux d’apparition et de disparition leur permettant de se téléporter dans l’espace.

Menée par le chorégraphe Yokoi, la troupe débarque au Radiant avec LIGHTS in the DARK, un spectacle encore plus fou, qui mêle dans la plus pure tradition des mangas, les personnages, les époques et les lieux au cœur d’un tourbillon de sons et d’images époustouflant.

Un spectacle pour tous les passionnés de hip-hop mais aussi pour les amateurs de technologie, d’univers manga et de jeux vidéo. Le tout dans la joie et la bonne humeur !

LIGHTS in the DARK -E.L Squad – Les 25 et 26 novembre, au Radiant-Bellevue