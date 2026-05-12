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Image d’illustration de la police judiciaire. (Photo Riccardo Milani / Hans Lucas via AFP)

Corps retrouvé en Isère : un Lyonnais connu de la justice identifié

  • par LR

    • Un corps en décomposition trouvé samedi dans le massif de la Chartreuse est celui d'un homme de 27 ans connu de la justice pour de la petite délinquance et qui "pourrait" avoir été asphyxié, a indiqué lundi le procureur de Grenoble.

    Le cadavre, découvert par des randonneurs alertés par l'odeur sur la commune de Proveysieux, dans l'Isère, non loin de Grenoble, était "emballé dans un drap et scotché", et "très sommairement enterré" à proximité immédiate d'un ruisseau, a précisé Etienne Manteaux lors d'un point presse.

    La cause du décès, qui remonte probablement à "plusieurs jours voire plusieurs semaines", n'a pas pu être déterminée mais l'autopsie a révélé des fractures des dents et la présence d'un tissu dans sa bouche "qui pourrait avoir expliqué le décès par asphyxie", a-t-il indiqué.

    Le corps ne portait pas, en revanche, de lésions mortelles du type coup de couteau, plaies par balle ou traumatismes majeurs corporels, selon le magistrat. Identifié par ses empreintes digitales, l'homme, âgé de 27 ans, est né en Algérie et vivait à Lyon. Déjà connu pour plusieurs procédures judiciaires dans le secteur lyonnais, dont des faits de délinquance routière ou liés aux stupéfiants, il ne figurait toutefois "pas du tout sur le haut du spectre de la délinquance", a souligné le procureur.

    Sa "disparition inquiétante" avait été signalée par sa famille le 11 avril dernier et une enquête avait été ouverte à Lyon, a ajouté M. Manteaux, précisant qu'au vu de ces éléments, il allait se dessaisir de l'enquête au profit du parquet de Lyon.

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