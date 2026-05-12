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Avalanche PGHM secours en montagne
L’Isère et la Haute-Savoie en vigilance. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Crues et avalanches : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune crues et avalanches ce mardi 12 mai 2026.

    Pour ce deuxième jour de la semaine, deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont une nouvelle fois concernés par une vigilance météo. L'Isère est en vigilance jaune avalanches et crues tandis que la Haute-Savoie est toujours en vigilance avalanches.

    Deux vigilances qui seront valables pour l'ensemble de la journée de mardi, avec une vigilance particulière à avoir sur l'Isère grenobloise qui devrait atteindre son pic de crue ce mardi dans la journée.

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