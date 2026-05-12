Un mardi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus

Ce mardi 12 mai 2026 s'annonce mitigé à Lyon, avec une journée alternant entre nuages et éclaircies.

Après un début de semaine particulièrement agité et pluvieux, ce mardi, le temps sec est de retour à Lyon. Un retour au sec qui sera accompagné d'éclaircies s'élargissant en seconde partie de journée, sous un flux de nord plutôt frais.

Côté températures il fait seulement 9 degrés ce mardi matin et le mercure atteindra les 16 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs un peu justes pour la saison (-5 degrés). Et une fraicheur qui devrait se maintenir à Lyon jusqu'en fin de semaine.