Festival Lumière 2026 : les temps forts à ne pas manquer lors de cette 18e édition

Alors que le Festival Lumière s’apprête à réunir des milliers de spectateurs et passionnés de cinéma à Lyon, retour sur tous les temps forts à ne pas manquer lors de cette 18e édition.

Le 7e art va faire vibrer Lyon pendant une semaine. Le Festival Lumière revient ce samedi 10 octobre et jusqu’au dimanche 18 octobre dans la capitale des Gaules. Prix Lumière, rencontres, avant-premières, rétrospectives… Lyon Capitale vous propose un tour d’horizon des moments à ne pas manquer lors de cette 18e édition.

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Le prix Lumière remis aux frères Coen

Après le cinéaste américain Michael Mann l’an passé, ce sont les frères Coen qui recevront le prix Lumière 2026. Les Lyonnais auront la chance de pouvoir croiser ou partager un moment avec les deux réalisateurs, notamment lors de la nuit géante qui leur sera consacrée le 17 octobre à la Halle Tony Garnier. Ils viendront présenter leurs films Fargo, No Country for Old Men, Arizona Junior et Burn After Reading. Pour les chanceux qui sont parvenus à obtenir leur place, les frères Coen rencontreront les Lyonnais le 16 octobre, quelques heures avant que le prix Lumière leur soit remis, pour une discussion au Théâtre des Célestins (2e arr.) comme le veut la tradition. Elle aura lieu à 15 heures. La remise du prix Lumière se déroulera ensuite à l’Auditorium de Lyon. Les deux cinéastes clôtureront enfin cette 18e édition du Festival Lumière à la Halle Tony Garnier, le dimanche 18 octobre, avec la projection de leur film culte The Big Lebowski, avec Jeff Bridges, surnommé "the Dude" et Julianne Moore.

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Plusieurs rencontres

Comme chaque année, les acteurs et cinéastes seront encore nombreux à Lyon. Plusieurs rencontres seront notamment organisées avec la réalisatrice et actrice Agnès Jaoui, les cinéastes américains Todd Haynes, Abel Ferrara ou encore Robert Eggers. L’actrice chinoise Zhang Ziyi et le cinéaste hongkongais Tsui Hark seront également là pour présenter leurs films et rencontrer les spectateurs.

Les avant-premières

Cette 18e édition sera encore une fois l'occasion de découvrir un grand nombre de films en avant-première en présence de l’équipe du film, dont certains sont passés par Cannes au printemps, en présence de leur réalisateur. Parmi eux, La bola negra de Javier Calvo et Javier Ambrossi (prix de la Mise en scène au Festival de Cannes 2026), Karma de Guillaume Canet, Moulin de László Nemes, La Troisième nuit de Daniel Auteuil, Les Braves de Lukas Dhont ou encore Ray Gunn de Brad Bird.

Ettore Scola, Norman Jewison… plusieurs rétrospectives au programme

Le Festival Lumière, c’est aussi, et surtout, l’occasion de (re)découvrir les plus grands classiques du cinéma, mais aussi des films moins connus, sur grand écran. Cette année encore, la programmation s’annonce riche. Parmi les rétrospectives proposées, les spectateurs pourront s’émerveiller devant plusieurs films du réalisateur italien Ettore Scola (1931-2016). Le Canadien Norman Jewison sera également mis à l’honneur. Les femmes seront aussi mises sur le devant de la scène. Souvent restés dans l’ombre, les films de nombreuses réalisatrices ont été restaurés et pourront être projetés : Gilda Abreu, Maria Plyta, Wendy Toye, Paula Delsol, T'ang Shushuen, Elaine May, Marta Mészaros… Le choix pourra s’avérer compliqué. Enfin, des rétrospectives consacrées au réalisateur français Louis Daquin et au cinéma grec viennent compléter ce programme déjà bien riche.

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Un ciné-concert consacré à Charlie Chaplin

Pour terminer, on vous recommande également de ne pas rater la projection, à la Halle Tony-Garnier, de, non pas un, mais trois films de Charlie Chaplin le dimanche 11 octobre. Destinée aux familles, cette séance XXL, accompagnée au piano par Didier Martel, sera l’occasion de s’émerveiller devant Charlot boxeur, Charlot chef de rayon et Charlot musicien. Les tarifs vont de 8 à 12 euros.

Tout le programme est à découvrir sur le site de l'Institut Lumière.