Culture
Cher Cinéma © Guy Delahaye

Jean-Claude Gallotta : l’émotion à l’état pur

  • par Martine Pullara

    • Le théâtre Théo-Argence nous donne rendez-vous avec Jean-Claude Gallotta, un des chorégraphes les plus emblématiques de la danse française, et pour les fans à vie dont nous faisons partie c’est un rendez-vous à ne pas rater !

    Après avoir rendu hommage à Gainsbourg, Cunningham, aux rockers et aux femmes, histoire de rappeler leur importance dans sa vie personnelle et d’artiste, il rend ici hommage aux cinéastes dont il s’est nourri (Welles, Buñuel, Bergman, Godard, Kubrick…), au 7e art dans lequel il a puisé tout au long de son parcours transposant sur scène des techniques tels gros plan, champ-contrechamp, travelling, art du montage qui ont façonné une écriture chorégraphique pétrie de personnages et d’histoires parfois réels, souvent imaginaires. Le cinéma est entré dans sa danse de plusieurs manières avec des portraits filmés dans 99 duos, avec des hommages à Vittorio de Sica dans Trois Générations. Gallotta a également été un des premiers en France à réaliser des films autour de ses spectacles, déployant plusieurs lectures de la danse et une approche plus intime de ses interprètes. Cher Cinéma est un témoignage rempli d’émotions et de souvenirs où l’on retrouve une danse que l’on aime, exaltée, avec des corps engagés, des traversées de danseurs et danseuses qui s’emparent de l’espace en hommage à la vie et la création.

    Cher Cinéma - Jean-Claude Gallotta – Le 10 octobre au théâtre Théo-Argence

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