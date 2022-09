The Valley of human sound : un voyage fantastique à la Maison de la Danse 

Mêlant habilement musique, chant et danse, la nouvelle création du chorégraphe sud-africain Gregory Maqoma embarque petits et grands dans un monde magique et esthétique.

Vêtues sobrement, quatre danseuses du ballet de l’Opéra de Lyon et une chanteuse folk évoluent avec grâce, énergie et détermination, autour et à l’intérieur d’une grosse boîte lumineuse, trônant au centre de la scène.

Grâce à cette boîte mystérieuse, elles racontent leurs histoires et dévoilent leur identité. Tour à tour mères, sœurs, guerrières, princesses ou encore sorcières, elles associent le pouvoir des sons et des gestes et invitent les spectateurs à un voyage onirique empreint d’espoir et de force.

Un spectacle rythmé et poétique, qui mélange habilement les styles contemporains et traditionnels.