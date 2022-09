Ballet de l’Opéra de Lyon : danse folklorique hypnotique

Le chorégraphe Alessandro Sciarroni crée, avec le ballet de l’Opéra de Lyon FOLK-S, une pièce emblématique de son travail sur les danses folkloriques et la manière de les faire revivre !

Chorégraphe et performeur issu des arts visuels, Alessandro Sciarroni élabore des œuvres situées entre spectacle vivant et art contemporain, animé par une recherche anthropologique où le corps est à la fois support et outil d’analyse, créant une danse organique qui expérimente sa résistance et ses limites pour faire émerger la performance et l’inventivité du geste.

Après TURNING_Motion sickness, pièce basée sur le mouvement des derviches tourneurs créée pour le ballet de l’Opéra de Lyon en 2016, il revient à l’opéra pour recréer FOLK-S, une pièce qui fait partie d’un triptyque (FOLK-S, will you still love me tomorrow) consacré à des pratiques physiques comme la danse folklorique, le jonglage et le football pour aveugles.

The Collection explore le schuhplatter, une danse traditionnelle du Tyrol exécutée de manière très rythmée et répétitive en frappant ses chaussures, ses cuisses et ses mollets à l’aide de ses mains – produisant simultanément une percussion corporelle et une danse de jambes et de bras. Il combine deux approches chorégraphiques : la liberté donnée aux interprètes de composer et les postures d’une danse ancienne répondant aux exigences de la forme ballet.

Entre jeux et transe, les danseurs sont embarqués dans des mouvements hypnotiques et vertigineux qui constituent une collection de gestes fulgurants et réinventés.

The Collection – Ballet de l’Opéra de Lyon – Du 9 au 13 septembre – Opéra de Lyon