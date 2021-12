Danse à Lyon : Gregory Maqoma, le pouvoir des sons et des gestes

Création musicale et chorégraphique, The Valley of human sound consacre une première collaboration entre le ballet de l’Opéra de Lyon et le chorégraphe sud-africain Gregory Maqoma.

Elle réunit sur scène un quintet féminin – quatre danseuses et une chanteuse – qui va puiser dans les sons une source de pouvoirs et de gestes pour créer un monde rempli d’espoir.

Elles sont mères, sorcières, sœurs, guerrières et vont révéler à travers des chants et des mélodies les histoires dont elles sont dépositaires, luttant dans le même temps au sein d’une société dominée par les hommes.

C’est ici une belle occasion de découvrir l’univers de ce chorégraphe, figure de proue d’une nouvelle danse d’Afrique du Sud, né à Soweto dans un township et qui, après être passé chez P.A.R.T.S., l’école belge d’Anne Teresa De Keersmaeker, a fondé sa propre compagnie en 1999 : le Vuyani Dance Company.

Sa danse est un mélange de langages chorégraphiques contemporains empruntant aux traditions et cultures populaires qui explorent des sujets politiques tout en s’aventurant vers des histoires imaginaires. La musique, le chant, les chansons ont autant d’importance que la danse et il les associe très souvent pour aborder des sujets qui peuvent être autant difficiles que porteurs d’espoirs. Cette création, on s’en doute, ne dérogera pas à la règle !

The Valley of human sound de Gregory Maqoma – Ballet de l’Opéra de Lyon – Du 17 au 30 décembre – Théâtre de la Croix-Rousse - www.opera-lyon.com