Spectacles de fin d'année : d'un cabaret l’autre

Toujours festif, le spectacle de cabaret est idéal pour passer un moment joyeux et convivial lors des fêtes de fin d’année. Justement, deux spectacles qui se revendiquent de cette forme, l’un aux Célestins et l’autre à la Croix-Rousse, sont à l’affiche durant cette période.

Éminemment singulier, ce spectacle, Les gros patinent bien, Cabaret de carton, qui – le jeu de mots s’impose – cartonne depuis 2020 est l’œuvre d’Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois.

Molière du théâtre public en 2022, le show revendique l’appellation “cabaret de carton” à cause de la folie déployée sur scène et surtout l’utilisation intempestive d’éléments de carton aussi bien comme décors que comme support à de délirants commentaires. C’est l’épopée burlesque d’un duo comique qui se situe quelque part entre Laurel et Hardy ou Sancho Panza et Don Quichotte.

Les gros patinent bien, Cabaret de carton © Fabienne Rappeneau

Le plus imposant des deux énergumènes nous raconte avec force détails, pour la plupart probablement inventés, sa traversée du monde, des terres et des océans, des îles Féroé au sud de l’Espagne. Tandis que son comparse, son homme à tout faire et fidèle souffre-douleur, distribue – et organise – l’avalanche de cartons.

Le Paris d’après-guerre, à Pigalle

En revanche, c’est un véritable retour aux sources (ou plutôt aux paillettes, au strass et aux perruques colorées) que proposent Pascal Neyron et Sol Espeche avec Le Cabaret de Madame Arthur. Ils nous emmènent dans le Paris d’après-guerre, à Pigalle, dans ce mythique cabaret. Haut lieu de création et de liberté qui a vu défiler des vedettes du genre telles que Bambi et Coccinelle, ou encore Serge Gainsbourg.

Dotées de voix ensorcelantes, les créatures chimériques de Madame Arthur, couvertes de plumes et de strass, revisitent avec fantaisie et dérision le répertoire musical d’hier et d’aujourd’hui, dans un spectacle grivois, irrévérencieux et glamour.

Les gros patinent bien, Cabaret de carton – Du 12 décembre au 6 janvier aux Célestins

Le Cabaret de Madame Arthur – Du 19 au 23 décembre au théâtre de la Croix-Rousse