Conversation avec un cheval au théâtre de la Croix-Rousse

Bertrand Bossard et Akira © Alys Thomas

Un stand-up délirant et futé, où l’on entend hennir et rire. Mais sans oublier de réfléchir.

L’excellence du théâtre équestre de Zingaro (dirigé par Bartabas) ne doit pas faire oublier qu’il existe d’autres troupes qui allient êtres humains et chevaux dans leurs créations théâtrales.

Parmi celles-ci, la plus renommée est le Théâtre du Centaure, créé en 1989 et établi dans la cité phocéenne depuis 1995, qui a même adapté de grands textes du répertoire pour des centaures (soit le cheval et son cavalier qui forment une entité mi-humaine mi-animale).

En 1998, après dix ans de vie commune, hommes et chevaux de la compagnie créent ensemble Les Bonnes de Jean Genet avec trois centaures, dans un salon Louis XV ! Le spectacle sera tourné aux quatre coins de la France dans de nombreux théâtres et scènes nationales durant trois ans.

1,7 milliard de vaches sur terre

Mais c’est avec un autre spectacle que Bertrand Bossard va investir le théâtre de la Croix-Rousse du 17 au 20 janvier. Il est parti d’un constat. Nous sommes plusieurs sur cette planète. 1,7 milliard de vaches, 19,6 milliards de poulets, 3 000 milliards d’arbres. Et pourtant, 8 milliards d’êtres humains occupent 95 % de la surface de la terre.

Voilà qui a donné envie à l’extravagant artiste d’interroger le lien qui unit l’homme au monde et à la nature à travers une relation unique : celle qu’il entretient avec Akira, son partenaire cheval au sein de sa troupe. Plusieurs célèbre donc la complicité d’un homme et de son “alter-équin” dans une conversation qui se veut aussi hilarante qu’émouvante.

Sur la scène transformée en piste, ils font le bilan de leur parcours, en évoquant pêle-mêle leur amitié, leur enfance, le crottin, le sexe, la vieillesse, la virilité, la campagne, la liberté… Autant de thèmes chevauchés par Akira et Bertrand dans cette comédie acrobatique, poétique et joyeuse.

Plusieurs – Du 17 au 20 janvier au théâtre de la Croix-Rousse