Le vice-bâtonnier de Lyon, Jean-François Barre est candidat au bâtonnat

Vice-bâtonnier en 2022-2023, Jean-François Barre est candidat au bâtonnat du barreau de Lyon après la démission de Yves Hartemann.

Une candidature "naturelle, dans la continuité" du mandat précédent. Vice-bâtonnier en 2022-2023 en binôme avec la bâtonnière Marie-Josèphe Laurent, Me Jean-François Barre est candidat au bâtonnat du barreau de Lyon pour le mandat 2024-2025, a-t-il confié à Lyon Capitale, confirmant une information de Lyon Décideurs. Il forme ainsi un binôme avec Me Valérie Giet, précédemment élue à ce même poste aux côtés de Yves Hartemann, avant que ce dernier ne démissionne le 8 novembre dernier.

Une candidature "logique"

Une situation inédite qui a privé de son bâtonnier le deuxième barreau de France, à moins de deux mois de sa prise de fonction. Dans ces circonstances particulières, les élus devront prendre leurs fonctions dès le 1er février 2024, au lendemain des élections, "sans bénéficier de la période de transition traditionnellement mise à profit pour prendre connaissance des affaires en cours, mais aussi pour se préparer à assumer la responsabilité qui consiste à diriger et animer notre Ordre", explique le binôme dans sa candidature.

L'expérience du pénaliste lyonnais, qui a notamment porté un combat contre la nouvelle Cour criminelle départementale jusqu'au Conseil constitutionnel, lui permettra ainsi "d'agir vite", confie-t-il. Et d'ajouter : "Avec Valérie, on se connaît bien on a déjà travaillé ensemble, il nous a semblé logique de porter cette candidature." Le binôme souhaite notamment s'investir sur les questions de secret professionnel et d'indépendance des avocats, mais également la lutte contre les discriminations.

Pour l'heure, aucun autre candidat ne s'est fait connaître quoique plusieurs noms ont circulé notamment celui du président d'honneur de la Licra, Alain Jaku­bo­wicz. Les élections se tiendront les 30 et 31 janvier prochains.

