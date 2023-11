"Les Gratitudes" : l’adaptation du roman de Delphine Vigan sur la scène des Célestins

Centré autour d'un triangle soudé par une amitié singulière, la pièce aborde les grandes questions existentielles que permet la proximité avec la mort, aussi bien que les sujets les plus prosaïques du quotidien.

Dire “merci”, simplement “merci”. C’est ce que n’a pas su faire Michka, la vieille dame que décrit Delphine de Vigan dans Les Gratitudes (son roman publié en 2019). Un “merci” qu’elle aurait dû adresser à la femme qui l’a sauvée sous l’Occupation, non sans mettre en péril sa propre existence. Cette gratitude qu’elle n’a pas su, pas pu, exprimer la ronge.

Les Gratitudes © Jean-Louis Fernandez

C’est une des questions abordées par ce livre émouvant et bref. Michka vit dans l’une de ces institutions où se trouvent non pas des “personnes âgées”, comme l’exprime le politiquement correct, mais des “vieux”, c’est ainsi qu’elle les nomme : l’hypocrisie n’est plus de son âge. Il faut dire qu’elle a une sacrée personnalité.

Pas d’accès facile mais bouleversante pour ceux qui la côtoient de près. Ils sont rares. Une jeune femme, Marie, devenue une véritable amie. Et un jeune homme, Jérôme, un orthophoniste qui se passionne pour son histoire.

Nul doute que l’expérimenté metteur en scène Fabien Gorgeart saura en restituer l’essentiel dans son adaptation scénique. D’autant plus qu’il a confié le rôle de Michka à la formidable Catherine Hiegel !

Les Gratitudes – Du 29 novembre au 9 décembre aux Célestins