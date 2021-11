Conférence musicale au Théâtre de Vénissieux : dans les coulisses du rap

C’est l’histoire d’un jeune artiste de 17 ans qui partage la scène avec des grands noms du rap, alors que 10 ans plus tôt il détestait le hip-hop.

À mi-chemin entre la conférence et le concert, ce spectacle, interprété par Alan Sapritch avec beaucoup d’humour et un brin de provocation, dévoile avec moult précisions et anecdotes l’histoire d’un genre musical parfois difficilement accessible, et pas forcément compris de tous.

Un one man show musical que les jeunes vont adorer, et qui va aider les parents à enfin comprendre les choix musicaux de leurs adolescents.

Yo ! – Le 24 novembre – À partir de 14 ans – Théâtre de Vénissieux – Vénissieux – www.theatre-venissieux.fr