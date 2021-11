Alors que la chaîne de télévision CNEWS tourne une émission à la Guillotière ce mercredi 24 novembre, entre Morandini et Jordan Bardella du Rassemblement National, des membres du collectif des Daltons ont fait leur apparition sur la place du Pont pour tirer des mortiers d’artifice.

Jean-Marc Morandini et son programme "Face à la rue" reviennent ce mercredi 24 novembre et reçoivent le président par intérim du Rassemblement National Jordan Bardella. Pour tourner leur émission en direct, les équipes de CNEWS ont choisi la place du pont à la Guillotière. En amont, sur les réseaux sociaux, plusieurs collectifs et associations se sont élevés contre cette "parade" qui va "répandre des discours racistes et haineux".

Le groupe Antifa de Lyon a d’ailleurs appelé à manifester dans le quartier et de nombreuses personnes se sont réunies sur place pour protester contre la venue de Jordan Bardella et Jean-Marc Morandini. Alors qu’un dispositif policier très important est déployé sur place, au moins trois hommes habillés d’un costume de Dalton, aux rayures jaunes et noires, ont fait irruption sur la place du pont avant de tirer en l’air avec des mortiers d’artifice, selon une vidéo obtenue par Lyon Capitale.

Un Dalton placé en garde à vue

Selon nos confrères du Progrès, au moins un membre des Daltons a été placé en garde à vue par les forces de l'ordre.

L’action avait été annoncée en amont sur Instagram par le collectif de rappeur du 8e arrondissement de Lyon. Une action qui intervient alors que trois membres du groupe vont comparaître ce vendredi devant la justice pour un de leurs rodéos urbains.