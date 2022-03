Seule en scène au TNG : Alice Zeniter, l’art du récit

Événement, le TNG ouvre sa scène à l’une des plus importantes écrivaines actuelles Alice Zeniter (L’Art de perdre, Comme un empire dans un empire, Juste avant l’Oubli).

Pour ce seul en scène qu’elle conçoit, écrit et interprète, elle s’interroge sur le lieu et la manière dont naissent les histoires. En nous parlant d’œuvres littéraires, de narration, de l’histoire des textes et de la forme des récits, l’artiste change l’impersonnalité d’une conférence en performance à la première personne. Et si nos vies étaient d’immenses récits ?

Je suis une fille sans histoire – Du 16 au 18 mars au TNG, Lyon 9e