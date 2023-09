À l'occasion de la 20e édition de la Biennale de la danse, du 9 au 30 septembre, un spectacle sera proposé aux voyageurs des métros lyonnais.

Dans le cadre de la 20e édition de la Biennale de Danse, Sytral Mobilités, autorité organisatrice des transports en commun lyonnais, propose aux voyageurs qui empruntent les métros de profiter d'un spectacle de danse. Les Lyonnais pourront découvrir les chorégraphies Fantasie minor de l’artiste Marco Da Silva Ferreira à la sortie de la station Monplaisir Lumière le 16 septembre, place Ambroise Courtois, ou encore le 17 septembre, à la station Place Guichard.

"Nous avons le plaisir d’accueillir le spectacle détonant de l’artiste Marco Da Silva Ferreira, chorégraphe autodidacte portugais, sur le réseau TCL. Une nouvelle occasion d’offrir aux voyageurs, une pause culturelle, un moment de découverte et de surprise", se réjouit dans un communiqué Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités.

Lire aussi : En avant-première : 20ème Biennale de la danse, une édition de haut vol !

La fréquence des métros renforcée dimanche

La Biennale démarre sur les chapeaux de roues ce week-end, avec le traditionnel défilé d'ouverture où plus de 4 000 participants sont attendus dans les rues de Lyon dimanche 10 septembre. Pour l'occasion, la fréquence des métros A, C et D, ainsi que le tramway T1 sera renforcée et le parc-relais Gare de Vaise 2 ouvrira de 04h30 à 01h00.

Du 9 au 30 septembre, la Biennale de la Danse va programmer 48 spectacles dont 21 créations et premières françaises aux usines Fagor Brandt, ainsi que dans l'espace public.

Lire aussi : 4 000 participants attendus en septembre pour le défilé de la Biennale de la danse de Lyon