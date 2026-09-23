Culture
Un tiro cada uno

Rentrée culturelle : Théâtre de la Croix-Rousse, toujours inclusif !

  • par Caïn Marchenoir

    • Depuis sa nomination à la direction du théâtre de la Croix-Rousse, en 2020, Courtney Geraghty est restée fidèle au projet qu’elle s’est fixé. La défense des minorités sexuelles, des plus démunis et des personnes en situation de handicap est toujours au cœur des préoccupations du théâtre croix-roussien.

    Bien entendu, cet axe de programmation sera présent la saison prochaine, qui se veut même “encore plus inclusive” !

    À l’image du Festiv·iel, un temps fort “féministe et queer” (du 12 au 28 novembre). Au menu de l’événement : rencontres, débats et huit spectacles qui donnent la parole à des artistes trans, homos et féministes.

    On y verra l’un des spectacles internationaux à l’affiche du théâtre de la Croix-Rousse, Un tiro cada uno (Un tir chacun) (les 26 et 27 novembre), une pièce argentine où les rôles masculins sont tenus par des femmes. Elle a connu un succès incroyable en Amérique du Sud en décrivant une tragédie contemporaine, où l’on voit comment le culte de la masculinité toxique chez des adolescents peut aboutir à un viol.


    Signalons que malgré une légère baisse des dotations, le théâtre est parvenu à maintenir une affiche nombreuse, où priorité est donnée à la création (sept prévues). Et avec 60 % de spectacles créés par des femmes.

    Santa Park © Christophe Raynaud de Lage

    Celui d’Ambre Kahan, Santa Park, présenté l’année dernière aux Célestins, en fait partie. Un spectacle destiné à tous les publics, où l’on voit se matérialiser nos peurs enfantines dans une cabane au fond des bois ou lors d’une fête foraine désertée de tous, à l’exception de quelques curieux personnages.

    www.croix-rousse.com

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