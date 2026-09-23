Douze mois de prison avec sursis requis contre le fondateur de la Demeure du Chaos pour menaces de mort

Thierry Ehrmann, fondateur de la Demeure du Chaos, était jugé au tribunal correctionnel de Lyon pour menaces de mort contre le maire de Saint-Romain-au-Mont-d'Or, ce lundi 21 septembre.

Les faits remontent au 5 septembre 2025. Ce jour-là, Thierry Ehrmann, fondateur de la Demeure du Chaos, avait envoyé une vidéo de lui-même, tenant des propos menaçant devant une épicerie de Saint-Romain-au-Mont-d’Or. Sa cible ? Le maire de village, Guillaume Malot. Sur les images, on entend parler M. Ehrmann à un tiers et mimer un geste d’égorgement en prononçant : "on va faire couic au maire (...) vous sentirez une odeur de cadavre".

Et ce, dans un contexte de tension qui perdure depuis une vingtaine d’années entre la municipalité et le mis en cause au sujet de la Demeure du Chaos. En 2004, l’ancien maire du village avait porté plainte contre ce musée d’art contemporain pour une infraction au Code de l’Urbanisme. Cela avait causé des astreintes d’urbanisme de plus d’un million d’euros. Une somme que le maire actuel, Guillaume Malot, réclame toujours.

Plus d’un an après cette vidéo et la plainte déposée par l’édile de Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Thierry Ehrmann était convoqué à la 7e chambre du tribunal correctionnel de Lyon, ce lundi 21 septembre. Une première audience devait avoir lieu en février dernier, mais la présidente du tribunal l’avait renvoyée.

Durant l’audience, la défense a évoqué des difficultés d’exploiter l’audio de la vidéo, même avec des méthodes employées par "l’armée américaine et le FBI" selon des propos rapportés par Le Progrès. Chose qui n’a pas tenu la route, puisque la gendarmerie de Neuville-sur-Saône a pu extraire sans difficulté le son. Et la défense a qualifié le contexte de ces propos de "rigolade". Le maire, lui, a expliqué avoir porté plainte pour marquer le coup, les tensions persistantes depuis plus de 20 ans.

La procureure de la République a requis 12 mois de prison avec sursis contre Thierry Ehrmann, assorti de cinq ans d’inéligibilité et d’interdiction d’exercer une fonction publique. L’affaire, quant à elle, a été mise en délibéré au 1er octobre prochain.

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