Elections sénatoriales en Haute-Savoie : qui sont les candidats ?

Trois sièges à pourvoir, six listes candidates : découvrez qui se présente aux élections sénatoriales du 27 septembre 2026 en Haute-Savoie.

Les 2 112 grands électeurs de Haute-Savoie sont appelés aux urnes ce dimanche 27 septembre pour élire les trois sénateurs qui représenteront le département pour les six prochaines années au palais du Luxembourg. Les trois sortants sont candidats à leur réélection : les LR Sylviane Noël, Cyril Pellevat et le centriste Loïc Hervé. Six listes ont été déposées à la Préfecture de Haute-Savoie. Les résultats des élections municipales qui fixent les rapports de force pour les élections sénatoriales ne laissent pas apparaître un bouleversement majeur des équilibres locaux.

En 2020, le centriste Loïc Hervé (LC-UDI) était arrivé en tête avec 32,09% des voix (617 suffrages) devant les deux candidats LR, Cyril Pellevat (30,01%, 577 voix) et Sylviane Noël (19,60%, 377 voix). La liste écologiste de Jeannie Tremblay-Guettet (EELV-MRS-PS) terminait quatrième avec 12,69%, sans obtenir d’élu

Les six listes candidates aux élections sénatoriales de 2027

Nuance Nom de la liste Tête de liste et colistiers Les Républicains Proximité et engagement pour la Haute-Savoie Sylviane Noël (sortante), Cyril Pellevat (sortant), Magali Mugnier, Jean-Philippe Mas, Lise Nicoud Union au centre Libres et indépendants pour la Haute-Savoie Loïc Hervé (sortant), Catherine Pacoret, Gabriel Doublet, Nadine Wendling, Joël Mugnier Union des droites Union de la droite pour la Haute-Savoie Cyrille Piccot-Crézollet, Michèle Lecomte, Antoine Valentin, Isabelle Astruz, Cédric Mionnet-Perdu Écologiste Haute-Savoie vivante sociale et citoyenne Fabienne Grebert, Charles Anthonioz, Florence Zoppetti, Benjamin Joyeux, Sylvie Rahon Bischler Union à gauche Haute-Savoie solidaire Anthony Penhouët, Sarah Klilib, Gérard Fournier-Bidoz, Sophie Parra d'Andert, Gil Thomas La France insoumise Faisons entrer le programme du Nouveau Front populaire au Sénat Isabelle Naïm-Christin, Pierre Gilibert, Aicha Berrahal, Joël Schnapp, Odile Plays

Elections sénatoriales, mode d'emploi

Les élections sénatoriales se déroulent au suffrage universel indirect. Les citoyens ne votent pas directement : ce sont les grands électeurs (députés, conseillers régionaux, départementaux et délégués des conseils municipaux) qui élisent les sénateurs. Le département forme une circonscription unique. Le mode de scrutin dépend de la population : majoritaire à deux tours dans les départements élisant 1 ou 2 sénateurs, il devient proportionnel de liste dès 3 sénateurs. Le mandat d'un sénateur dure six ans, le Sénat étant renouvelé par moitié tous les trois ans.



En Saône-et-Loire, c'est le scrutin à la représentation proportionnelle qui prévaut, suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, concerne les circonscriptions où sont élus 3 sénateurs ou plus. Ce mode de scrutin permet d’accorder des sièges à chaque liste en fonction du nombre de voix obtenues.