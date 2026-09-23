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Elections sénatoriales en Haute-Savoie : qui sont les candidats ?

  • Par Paul Terra

    • Trois sièges à pourvoir, six listes candidates : découvrez qui se présente aux élections sénatoriales du 27 septembre 2026 en Haute-Savoie.

    Les 2 112 grands électeurs de Haute-Savoie sont appelés aux urnes ce dimanche 27 septembre pour élire les trois sénateurs qui représenteront le département pour les six prochaines années au palais du Luxembourg. Les trois sortants sont candidats à leur réélection : les LR Sylviane Noël, Cyril Pellevat et le centriste Loïc Hervé. Six listes ont été déposées à la Préfecture de Haute-Savoie. Les résultats des élections municipales qui fixent les rapports de force pour les élections sénatoriales ne laissent pas apparaître un bouleversement majeur des équilibres locaux. 

    En 2020, le centriste Loïc Hervé (LC-UDI) était arrivé en tête avec 32,09% des voix (617 suffrages) devant les deux candidats LR, Cyril Pellevat (30,01%, 577 voix) et Sylviane Noël (19,60%, 377 voix). La liste écologiste de Jeannie Tremblay-Guettet (EELV-MRS-PS) terminait quatrième avec 12,69%, sans obtenir d’élu

    Les six listes candidates aux élections sénatoriales de 2027

    NuanceNom de la listeTête de liste et colistiers
    Les RépublicainsProximité et engagement pour la Haute-SavoieSylviane Noël (sortante), Cyril Pellevat (sortant), Magali Mugnier, Jean-Philippe Mas, Lise Nicoud
    Union au centreLibres et indépendants pour la Haute-SavoieLoïc Hervé (sortant), Catherine Pacoret, Gabriel Doublet, Nadine Wendling, Joël Mugnier
    Union des droitesUnion de la droite pour la Haute-SavoieCyrille Piccot-Crézollet, Michèle Lecomte, Antoine Valentin, Isabelle Astruz, Cédric Mionnet-Perdu
    ÉcologisteHaute-Savoie vivante sociale et citoyenneFabienne Grebert, Charles Anthonioz, Florence Zoppetti, Benjamin Joyeux, Sylvie Rahon Bischler
    Union à gaucheHaute-Savoie solidaireAnthony Penhouët, Sarah Klilib, Gérard Fournier-Bidoz, Sophie Parra d'Andert, Gil Thomas
    La France insoumiseFaisons entrer le programme du Nouveau Front populaire au SénatIsabelle Naïm-Christin, Pierre Gilibert, Aicha Berrahal, Joël Schnapp, Odile Plays

    Elections sénatoriales, mode d'emploi
    Les élections sénatoriales se déroulent au suffrage universel indirect. Les citoyens ne votent pas directement : ce sont les grands électeurs (députés, conseillers régionaux, départementaux et délégués des conseils municipaux) qui élisent les sénateurs. Le département forme une circonscription unique. Le mode de scrutin dépend de la population : majoritaire à deux tours dans les départements élisant 1 ou 2 sénateurs, il devient proportionnel de liste dès 3 sénateurs. Le mandat d'un sénateur dure six ans, le Sénat étant renouvelé par moitié tous les trois ans.

    En Saône-et-Loire, c'est le scrutin à la représentation proportionnelle qui prévaut, suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, concerne les circonscriptions où sont élus 3 sénateurs ou plus. Ce mode de scrutin permet d’accorder des sièges à chaque liste en fonction du nombre de voix obtenues.

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