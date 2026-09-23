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Tramway t3 part dieu
Le tramway T3 direction Part-Dieu. @WilliamPham

Tram T3 à Lyon : la ligne partiellement interrompue après une collision et un déraillement

  • par V.G.

    • Une rame du tramway T3 a déraillé ce mercredi matin après être entrée en collision avec un véhicule qui avait forcé la signalisation. Le trafic est interrompu entre Reconnaissance - Balzac et Vaulx-en-Velin La Soie.

    La ligne T3 des TCL est partiellement interrompue depuis 8h56 ce mercredi 23 septembre. Une rame est entrée en collision avec un véhicule léger ayant forcé la signalisation, provoquant son déraillement.

    Le trafic est actuellement assuré en deux parties : de Gare Part-Dieu Villette à Reconnaissance - Balzac, puis de Vaulx-en-Velin La Soie à Meyzieu les Panettes. Les stations Gare de Villeurbanne et Bel Air - Les Brosses ne sont donc plus desservies.

    Des dispositifs d'information et d'accompagnement ont été mis en place pour orienter les voyageurs. "Le rétablissement du trafic nécessite au préalable des opérations techniques de levage et de remise en voie de la rame, indispensables après un déraillement. Les équipes techniques sont pleinement mobilisées pour mener ces opérations dans les meilleurs délais et permettre une reprise de la circulation en toute sécurité" conclut le Sytral dans son communiqué.

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