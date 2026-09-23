Près de Lyon : le complexe de loisirs Hall U Need contraint de renoncer à son installation à Porte des Alpes

Le complexe de restauration et de loisirs indoor Hall U Need ne s’installera finalement pas dans le centre commercial Porte des Alpes, à Saint-Priest.

Le projet était attendu à Saint-Priest, dans la zone commerciale Porte des Alpes. Hall U Need n’ouvrira finalement pas son complexe de restauration et de loisirs indoor dans les locaux de l’ancien magasin Ikea. Dans un communiqué diffusé lundi 21 septembre, l’enseigne indique que cette décision ne résulte "ni d’un changement de stratégie ni d’un abandon du projet". Selon Hall U Need, l’arrivée a été empêchée par une résiliation du bail commercial par le bailleur, Ceetrus France.

L’établissement devait occuper une surface de 4 842 m2 et proposer plusieurs activités comme le bowling, karaoké, blind test, jeux interactifs, activités à sensations, aire de jeux ou encore un service de restauration.

Plus de deux ans de préparation

Selon Hall U Need, le projet avait été préparé pendant plus de deux ans. Une société dédiée avait été créée en décembre 2023 et le bail commercial signé en 2024. L’entreprise indique également avoir obtenu les autorisations de travaux, acquis la licence d’exploitation nécessaire, réalisé les études techniques et mobilisé ses partenaires. "Notre volonté a toujours été de mener ce projet à son terme et d’ouvrir cet établissement à Saint-Priest", affirme Cyril Parenna, CEO de Hall U Need.

L’ouverture, initialement prévue en septembre 2026, avait par ailleurs été décalée à septembre 2027, selon le dirigeant, après des retards dans la livraison du site. "Pendant près de 8 mois, à partir du constat du retard de livraison en septembre 2025 jusqu’à la résiliation unilatérale du bail commercial par le bailleur Ceetrus France en avril 2026, nous avons poursuivi les échanges avec pour seule priorité de permettre à ce projet d’aboutir", explique-t-il.

Hall U Need affirme avoir engagé plus de 2 millions d’euros dans la préparation du projet. L’entreprise indique également que le futur établissement devait permettre la création de 100 emplois, même si aucun recrutement n’avait encore été engagé dans la région, le projet n’étant pas entré dans sa phase opérationnelle.

Une procédure judiciaire en cours

La société indique désormais avoir engagé une procédure judiciaire. "L’arrêt du projet résulte de la résiliation unilatérale du bail commercial par le bailleur Ceetrus France", affirme Cyril Parenna dans le communiqué. L’entreprise n’écarte pas une possibilité de développer à nouveau un projet dans l’agglomération lyonnaise.

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