Drapeau palestinien à Vénissieux : le maire retire l'étendard du fronton de la mairie

Le maire de Vénissieux a hissé le drapeau palestinien sur l’hôtel de ville pour célébrer le premier anniversaire de la reconnaissance de la Palestine par la France. Capture d’écran Facebook

Alors qu'il avait hissé le drapeau palestinien sur le fronton de l'Hôtel de Ville de Vénissieux ce mardi 22 septembre, Idir Boumertit a retiré ce mercredi le drapeau. La préfecture avait menacé de saisir le tribunal administratif.

C'est un pavoisement qui aura été de courte durée. Mais qui aura suffi à créer une nouvelle polémique. Ce mardi 21 septembre, Idir Boumertit, maire LFI de Vénissieux, avait hissé le drapeau palestinien sur le fronton de l'Hôtel de Ville, pour "célébrer" le jour anniversaire de "la reconnaissance par la France de l'Etat de Palestine."

Une décision qui avait immédiatement fait réagir l'Etat, le préfet du Rhône demandant expressément à l'édile de Vénissieux de retirer le drapeau, menaçant même de saisir le tribunal administratif "afin de faire respecter la neutralité du service public". Dans un cas similaire, en juillet dernier, Etienne Guyot avait eu recours à la saisine du tribunal administratif suite à la décision d'Abdelkhader Lahmar, maire également LFI de Vaulx-en-Velin, d'afficher le drapeau palestinien sur la mairie de la Ville dans le cadre d'un festival. Ce drapeau avait été laissé sur la mairie pendant une dizaine de jours avant d'être retiré par l'édile.

A Vénissieux, si Idir Boumertit avait expliqué dès mardi qu'il comptait retirer le drapeau au bout de 24h, la préfecture du Rhône se félicite de son côté de cette décision. "Conformément à notre demande, le drapeau palestinien a été retiré par la mairie de Vénissieux" explique l'autorité préfectorale.