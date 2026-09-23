Lyon : une bijouterie cambriolée en Presqu’île, les voleurs prennent la fuite en voiture

Une bijouterie de la rue des Archers, dans le 2e arrondissement de Lyon, a été prise pour cible dans la nuit de mardi à mercredi. Quatre individus seraient impliqués dans le cambriolage.

Une bijouterie de la rue des Archers, en Presqu’île de Lyon, a été cambriolée dans la nuit de mardi à mercredi. Les faits se sont produits avant 4 heures du matin, selon une information de Lyon Mag.

D’après les images transmises à nos confrères, trois individus vêtus de noir ont attaqué la devanture de l’établissement Edenly à coups de marteau. Un quatrième homme se trouvait au volant d’une voiture, moteur allumé, afin de permettre leur fuite. Le véhicule appartiendrait à une société basée à Givors et pourrait avoir été volé. Son signalement pourrait faciliter les recherches des enquêteurs.

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Le déclenchement de l’alarme aurait rapidement interrompu le cambriolage. Les trois individus ont alors rejoint le véhicule et pris la fuite. Le montant du butin n’a pas été communiqué. Une enquête a été ouverte afin d’identifier et retrouver les quatre suspects.

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