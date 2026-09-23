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Braquage d’une bijouterie à Lyon. (Vidéo LyonMag)

Lyon : une bijouterie cambriolée en Presqu’île, les voleurs prennent la fuite en voiture

  • par LR

    • Une bijouterie de la rue des Archers, dans le 2e arrondissement de Lyon, a été prise pour cible dans la nuit de mardi à mercredi. Quatre individus seraient impliqués dans le cambriolage.

    Une bijouterie de la rue des Archers, en Presqu’île de Lyon, a été cambriolée dans la nuit de mardi à mercredi. Les faits se sont produits avant 4 heures du matin, selon une information de Lyon Mag.

    D’après les images transmises à nos confrères, trois individus vêtus de noir ont attaqué la devanture de l’établissement Edenly à coups de marteau. Un quatrième homme se trouvait au volant d’une voiture, moteur allumé, afin de permettre leur fuite. Le véhicule appartiendrait à une société basée à Givors et pourrait avoir été volé. Son signalement pourrait faciliter les recherches des enquêteurs.

    A lire aussi : Lyon : le Raid mobilisé après le braquage d’une bijouterie

    Le déclenchement de l’alarme aurait rapidement interrompu le cambriolage. Les trois individus ont alors rejoint le véhicule et pris la fuite. Le montant du butin n’a pas été communiqué. Une enquête a été ouverte afin d’identifier et retrouver les quatre suspects.

    A lire aussi : Un suspect interpellé après le braquage d'une bijouterie à Lyon

    La bijouterie Edenly, place des Célestins, cambriolée ce mercredi 23 septembre.
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