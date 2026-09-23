Isère : le pôle Déchets-Énergie de Bourgoin-Jallieu ouvre ses portes au public

Après les Journées européennes du patrimoine, le pôle Déchets-Énergie de Bourgoin-Jallieu (Isère) va proposer d’autres visites du site tout au long de l’année.

Face au succès rencontré lors des Journées européennes du patrimoine, qui se sont déroulées du 18 au 20 septembre, le pôle Déchets-Énergie de Bourgoin-Jallieu, le STIOM Nord-Isère et Veolia annoncent la poursuite des visites du site toute l’année.

Parmi les visiteurs attendus, le site pourra accueillir les scolaires (dès 8 ans), les étudiants, le grand public, mais aussi les associations et les professionnels. Les équipes dédiées pourront ainsi faire découvrir le site, le fonctionnement de l’unité de valorisation énergétique, mais aussi faire comprendre comment les déchets ménagers résiduels sont transformés en électricité et en chaleur. Pour rappel, le site produit chaque année environ 90 000 MWh d’électricité et 52 000 MWh de chaleur, notamment utilisés pour alimenter l’hôpital, le commissariat et plusieurs écoles de Bourgoin-Jallieu.

Ces visites seront également l’occasion de découvrir l’espace pédagogique du site et d’échanger avec les professionnels qui assurent au quotidien le traitement et la valorisation des déchets. La visite dure environ 2 heures et elle est accessible aux personnes à mobilité réduite (à l’exception de l’intérieur du process).