Métropole de Lyon : Aulas, Cédat et Imberton officiellement réintégrés

Jean-Michel Aulas (à gauche) aux côtés de Laure Cédat (à droite), vice-présidents écartés temporairement de la Métropole de Lyon. (Photo by Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

Trois mois après leur mise en retrait dans le contexte de l’affaire Roman Abreu, Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton retrouvent officiellement leurs délégations. Leur recours devant le tribunal administratif a été retiré.

Le retour est désormais officiel. Selon Le Progrès, la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a signé le 18 septembre un arrêté réintégrant Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton dans leurs délégations. Les trois vice-présidents avaient été privés de leurs compétences en juin, dans le contexte de la plainte pour viol visant Roman Abreu, ancien directeur de communication de la campagne de Jean-Michel Aulas.

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Jean-Michel Aulas retrouve ainsi son poste de premier vice-président chargé notamment du rayonnement et des partenariats métropolitains, de l’innovation et des grands projets. Emmanuel Imberton reprend sa délégation à l’économie, l’emploi et l’insertion professionnelle, tandis que Laure Cédat retrouve la culture, la création et les initiatives territoriales.

Dans le même temps, Jean-Michel Aulas et Laure Cédat ont retiré le recours qu’ils avaient déposé en août devant le tribunal administratif pour contester leur mise à l’écart.

Cette réintégration avait été annoncée par Véronique Sarselli le 10 septembre, après trois mois de crise politique. Une décision qui avait suscité de vives critiques de l’opposition écologiste et socialiste. Les trois élus doivent retrouver les bancs de l’exécutif métropolitain lors de la prochaine séance du conseil, lundi 28 septembre.