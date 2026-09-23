Emploi : le Mâconnais mise sur les idées du terrain

L'État et trois intercommunalités de l'arrondissement de Mâcon lancent un appel à projets ouvert aux habitants, associations et entreprises. Objectif : financer des solutions concrètes pour faciliter l'accès à l'emploi.

L'État, Mâconnais Beaujolais Agglomération, la Communauté de communes du Clunisois et la Communauté de communes du Mâconnais-Tournugeois portent ensemble le Fonds local pour l'emploi, doté d'une enveloppe de 46 000 euros. Le dispositif vise à soutenir des projets concrets en faveur de l'accès à l'emploi sur ces trois territoires.

Trouver un emploi ne dépend pas seulement des offres disponibles. Un problème de transport, une solution de garde d'enfants introuvable, un logement trop éloigné, une maîtrise insuffisante du français ou des difficultés d'accès aux droits suffisent souvent à barrer la route. C'est précisément sur ces obstacles que le fonds entend agir, en soutenant les initiatives qui aident les habitants à accéder à l'emploi ou à surmonter ce qui les en tient à distance.

Le dispositif regarde aussi du côté des employeurs : il peut accompagner des projets qui répondent aux difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises locales.

Les projets retenus devront être implantés sur le territoire de l'une des trois intercommunalités. Certains pourront être menés conjointement à l'échelle des trois. L'ambition affichée est de financer des actions construites à partir des besoins réels du territoire, en complément des dispositifs déjà existants.

Un appel à projets ouvert à tous

Particularité de cette démarche : elle s'adresse aussi à ceux qui n'ont pas l'habitude de répondre à des appels à projets. Des habitants, une association, un collectif d'acteurs ayant identifié un besoin local ou encore une entreprise souhaitant tester une solution face à une difficulté de recrutement peuvent déposer un dossier.

L'idée est de faire remonter les propositions issues du terrain et de leur donner les moyens de se concrétiser, dès lors qu'elles apportent une réponse utile en matière d'emploi.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 octobre 2026. Les porteurs de projet peuvent se rapprocher du service de développement économique de leur intercommunalité, qui leur transmettra l'appel à projets et les renseignera sur les modalités de dépôt.

L'appel à projets est aussi consultable sur le site de la préfecture de Saône-et-Loire : https://www.saone-et-loire.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Entreprises-economie-travail-emploi-finances-publiques/Emploi/Fonds-local-pour-l-emploi-de-l-arrondissement-de-Macon

En bref

Montant : 46 000 euros

Territoires : Mâconnais Beaujolais Agglomération, CC du Clunisois, CC du Mâconnais-Tournugeois

Pour qui : habitants, associations, collectifs, entreprises

Date limite : 15 octobre 2026