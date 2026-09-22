Actualité
La Halle Tony Garnier à Lyon.

Festival Lumière : quatre films des frères Coen projetés lors d’une nuit géante à Lyon

  • Par Vincent Guiraud

    • Après avoir reçu le 18e Prix Lumière, les frères Coen prolongeront leur passage à Lyon avec une nuit de cinéma à la Halle Tony Garnier. Quatre de leurs films seront projetés le samedi 17 octobre.

    Le festival Lumière réserve une nouvelle soirée exceptionnelle aux frères Coen. Alors qu'ils recevront cette année le 18e Prix Lumière, les deux cinéastes américains seront présents le samedi 17 octobre à la Halle Tony Garnier pour une nuit consacrée à leur cinéma.

    À partir de 20h45, quatre longs-métrages emblématiques de leur carrière seront projetés dans l’immense salle lyonnaise. Le public pourra notamment revoir Fargo, leur polar sorti en 1996, récompensé aux Oscars pour son scénario et l'interprétation de Frances McDormand. La programmation fera également place à No Country for Old Men, thriller sorti en 2007 et récompensé par quatre Oscars, dont celui du meilleur film.

    Deux autres classiques complèteront la soirée : Arizona Junior, comédie déjantée portée par Nicolas Cage et Holly Hunter, ainsi que Burn After Reading, comédie d’espionnage réunissant notamment Brad Pitt, George Clooney, Frances McDormand et John Malkovich. Le festival annonce également des animations et plusieurs surprises au cours de cette « Nuit géante », avec notamment un petit-déjeuner offert et même la possibilité de dormir sur place derrière l’écran.

    Les frères Coen recevront leur Prix Lumière la veille, avant cette soirée qui permettra de célébrer leur œuvre en leur présence.

    à lire également
    Ain : un centre de supervision de la fibre optique inauguré à Bourg-en-Bresse

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Ain : un centre de supervision de la fibre optique inauguré à Bourg-en-Bresse 17:28
    La Saône-et-Loire mise sur le cinéma pour lutter contre l'illettrisme 16:57
    Festival Lumière : quatre films des frères Coen projetés lors d’une nuit géante à Lyon 16:40
    En images. L'artiste Didier Chamizo retrouve le tunnel des anciennes prisons Saint-Paul et Saint-Joseph à Lyon 16:11
    Mâcon : la dernière agence BNP Paribas du centre-ville victime du grand plan de fermetures du groupe 15:45
    d'heure en heure
    Une séance du Sénat
    Sénatoriales en Saône-et-Loire : six listes pour trois sièges le 27 septembre 15:34
    "Il n'y a pas de polémique" : le maire de Vénissieux hisse le drapeau palestinien sur le fronton de l’Hôtel de ville 15:26
    Projet d'attaque contre un lycée à Lyon : les écologistes à la Région demandent de renforcer la prévention contre l’ultradroite 14:58
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Sénatoriales 2026 : sept listes pour seulement trois sièges dans l’Ain 14:21
    Isère : la sélection régionale des Worldskills est lancée dans les métiers du bâtiment 13:50
    voiture police faits-divers
    45 interpellations lors d’une opération de sécurité dans les 1er et 4e arrondissements de Lyon 13:19
    Métropole de Lyon : plus de 700 places offertes aux 16-26 ans pour le Festival Lumière 12:45
    JO 2030 : le Cojop lance ses "Rencontres" avec les habitants en Haute-Savoie 12:12
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut