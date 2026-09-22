Festival Lumière : quatre films des frères Coen projetés lors d’une nuit géante à Lyon

Après avoir reçu le 18e Prix Lumière, les frères Coen prolongeront leur passage à Lyon avec une nuit de cinéma à la Halle Tony Garnier. Quatre de leurs films seront projetés le samedi 17 octobre.

Le festival Lumière réserve une nouvelle soirée exceptionnelle aux frères Coen. Alors qu'ils recevront cette année le 18e Prix Lumière, les deux cinéastes américains seront présents le samedi 17 octobre à la Halle Tony Garnier pour une nuit consacrée à leur cinéma.

À partir de 20h45, quatre longs-métrages emblématiques de leur carrière seront projetés dans l’immense salle lyonnaise. Le public pourra notamment revoir Fargo, leur polar sorti en 1996, récompensé aux Oscars pour son scénario et l'interprétation de Frances McDormand. La programmation fera également place à No Country for Old Men, thriller sorti en 2007 et récompensé par quatre Oscars, dont celui du meilleur film.

Deux autres classiques complèteront la soirée : Arizona Junior, comédie déjantée portée par Nicolas Cage et Holly Hunter, ainsi que Burn After Reading, comédie d’espionnage réunissant notamment Brad Pitt, George Clooney, Frances McDormand et John Malkovich. Le festival annonce également des animations et plusieurs surprises au cours de cette « Nuit géante », avec notamment un petit-déjeuner offert et même la possibilité de dormir sur place derrière l’écran.

Les frères Coen recevront leur Prix Lumière la veille, avant cette soirée qui permettra de célébrer leur œuvre en leur présence.